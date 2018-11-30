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Çeler Afrika’da

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Çeler Afrika’da
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerde kadınların rolüne ilişkin  konferansa katılmak üzere Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan, Burkina Faso’ya gitti.

Bakan Çeler, ülkenin Kadın İşleri, Ulusal Dayanışma ve Aile Bakanı olan mevkidaşı Marchal Laurance’la bir araya geldi. 

İki bakan kendi ülkelerindeki kadının rolü ve nasıl daha da güçlendirileceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Çeler, Marchal Laurance’e Kıbrıs’ tan götürdüğü, ipek kozasından yapılan tepsi hediye etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bugün başlayacak 7. Bakanlar Konferansı’nda konuşma yapacak.

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