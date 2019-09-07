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Çavuşoğlu KKTC'de

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Çavuşoğlu KKTC'de
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Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün KKTC'ye geldi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi ile Doğu Akdeniz’e ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere ortak konuları ele almak amacıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet yetkilileri ve siyasi parti liderleriyle görüşecek.

Resmi temaslarına pazartesi başlayacak Çavuşoğlu, saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak.

Çavuşoğlu, ardından saat 10.35’te Cumhurbaşkanlığında yer alacak, yuvarlak masa toplantısına katılacak. Toplantı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile  gerçekleştirilecek. 

Bakan Çavuşoğlu, saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak ve saat 14.30’ta Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, aynı gün 18.15’te adadan ayrılacak.

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