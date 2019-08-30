Çavuşoğlu geliyor

Başbakan Tatar, 9 Eylül’de Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Dışişleri Bakanı Özersay’ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, 2 haftada bir yaptıkları olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 10.00’da başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile olağan görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

“Türkiye temaslarım hakkında kapsamlı, detaylı bilgiler verdim. Karşılıklı olarak bazı meseleleri enine boyuna değerlendirdik” diyen Tatar, ele alınan konular arasında kara sınır kapılarda yaşanan sıkıntılar da olduğunu belirtti.

Tatar, “Özellikle Metehan kapısında ve bu akışın nasıl rahatlatılabileceği noktasında bazı görüşlerimi paylaştım. Ledra Palace ile ilgili bazı düşüncelerimi kendisine aktardım” dedi.

Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü bağlamında Türkiye yetkilileri ile yaptığı görüşmeler ve para akışının nasıl olacağı konusunda da Akıncı’ya bilgiler verdiğini anlatan Tatar, görüşmede Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da ele alındığını belirtti.

“Günün sonunda müzakerelere yönelik herhangi bir ciddi zeminin şu anda olmadığını kendisiyle de paylaştım” diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “New York’ta yapılacak üçlü görüşmenin sıradan bir toplantı olduğunu dolayısıyla zaten öyle bir aşamaya gelinmediğini ancak Sayın Lute’un gelecek hafta kendisini ziyaret edeceğini” söylediğini ifade etti.

Tatar, 9 Eylül’de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ziyaret etmesi beklendiğini de dile getirerek, bu temaslardan sonra Cumhurbaşkanı Akıncı ile tekrar bir değerlendirme yapılabileceğini konuştuklarını da anlattı.

Tatar şöyle devam etti:

“Geçenlerde bir açıklama yapıldı, biz Sayın Cumhurbaşkanı’na bilgi vermeyiz diye. Asla hiçbir zaman bizim böyle bir düşüncemiz olmamıştır. Ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ile en iyi şekilde ilişkilerimi koruyorum, makama da saygın sonsuzdur. Her türlü önemli meseleyi burayla da paylaşma düşüncesi içindeyim. Bunu da bugün kendisiyle görüştük ve hiçbir sıkıntının olmadığını da kendisinden duymuş oluyorum.”