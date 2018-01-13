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Çavuş adayları ant içti

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Asteğmen ve çavuş adayları Gülseren Kışlası’nda ant içti

Çavuş adayları ant içti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 40/5’inci dönem asteğmen ve 40/2’nci dönem çavuş adaylarının ant içme töreni önceki gün yapıldı. 


Törenin Gazimağusa Gülseren Kışlası’nda bulunan Eğitim Merkez Komutanlığı’nda gerçekleştirildiği kaydedildi. 

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