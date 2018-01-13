Çavuş adayları ant içti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 40/5’inci dönem asteğmen ve 40/2’nci dönem çavuş adaylarının ant içme töreni önceki gün yapıldı.
Törenin Gazimağusa Gülseren Kışlası’nda bulunan Eğitim Merkez Komutanlığı’nda gerçekleştirildiği kaydedildi.
Asteğmen ve çavuş adayları Gülseren Kışlası’nda ant içti
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 40/5’inci dönem asteğmen ve 40/2’nci dönem çavuş adaylarının ant içme töreni önceki gün yapıldı.
Törenin Gazimağusa Gülseren Kışlası’nda bulunan Eğitim Merkez Komutanlığı’nda gerçekleştirildiği kaydedildi.