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Çatıda uyurken düşüp öldü

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Çatıda uyurken düşüp öldü
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Kırşehir'de bir kişi çatıda uyuduğu esnada aşağı düştü. Vatandaşlar bu anları çığlık atarak izledi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şerif İmir, omurilik zedelenmesi ve vücudunda meydana gelen kırıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Kırşehir'de Medrese Mahallesinde bir ikametin çatısında uyuduğu gözlenen vatandaşın düşme ihtimalini gören esnaflar branda açtı.. Hangi nedenle çatıya çıktığı bilinmeyen Şerif İmir'in düşme anı kameralara yansıdı. Uyurken düştüğü görülen ve bir vatandaşın çığlıklarıyla esnafın branda açarak hayatını kurtardığı Şerif İmir, olay sonrasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şerif İmir, omurilik zedelenmesi ve vücudunda meydana gelen kırıklar nedeniyle hastanede hayatını kaybetti.

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