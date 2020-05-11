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Çatalköy'de elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Çatalköy’de bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Çatalköy'de elektrik kesintisi

 

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında; Çatalköy’ün kuzeyinde, Özyalçın Sitesi ve civarında yapılacak.

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