Çatalköy'de elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Çatalköy’de bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında; Çatalköy’ün kuzeyinde, Özyalçın Sitesi ve civarında yapılacak.