CAS’ta kıyım başlıyor

Maliye Bakanı Denktaş, Ercan Havalimanı’nda yer hizmeti veren CAS’ta 130 çalışan olduğunu ancak hiç müşterisi bulunmadığına dikkat çekerek, işten durdurmaya gidileceğini ve devlete istihdam etme düşüncesi olmadığını bildirdi

Öte yandan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ercan Havalimanı’nda yer hizmeti veren iki şirketten biri olan CAS’ın (Cyprus Airport Services) işten durdurmaya gitmesi gerekeceğini ve açıkta kalacak olanların devlette istihdam edilmesi gibi bir durumun sözkonusu olmadığını söyledi.

Serdar Denktaş, CAS çalışanlarından bir heyetle Cumhuriyet Meclisi’nde görüştü. CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, kabulde yaptığı konuşmada, CAS’ın kapanması ve satılmasının gündemde olmasından dolayı işsiz kalma endişesi içinde olduklarını belirtti.

Hükümetin CAS ile ilgili görüşlerini duymak istediklerini kaydeden Öznergiz, CAS’ın özel bir şirketteki yüzde 50’lik hissesinin Maliye Bakanlığına bağlı Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu’na (İnkişaf Sandığı) aktarılmasını talep etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da konuşmasında, CAS’ın hizmet verdiği tek havayolu şirketinin 24 Haziran’da son uçuşunu gerçekleştireceğinden o tarih sonrasında CAS’ın müşterisinin kalmayacağını ifade etti.

Denktaş, 10 Temmuz’a kadar uçuş yapma zorunluluğu olan Atlasjet’in ise çalışanların yararına olacağını ileri sürerek, hizmeti durdurduğuna işaret etti ve bunun tam bir “aymazlık” olduğunu söyledi.

Şirketin devlete ait olduğu iddialarıyla ilgili görüş aldıkları Savcılığın CAS’ın özel bir şirket olduğu yönünde görüş belirttiğini kaydeden Denktaş, “Devletin şirketi alma gibi bir planı gündemde yoktur” dedi.

"İSTİHDAM İMKANI YOK”

Devlete istihdam etme düşüncesi ve imkânı olmadığından çalışanların yalanlara kapılmamalarını isteyen Denktaş, “Derdimiz bu şirketi yeniden çalışır duruma getirerek, havalimanını tek şirkete bırakmamaktır” şeklinde devam etti.

Denktaş, işten durdurmaya gidilmesi gerektiğini ifade ederek, “İlk etapta işsizlik parası alabilmeniz için yeni yönetim bir işten durdurma kararı alacak” dedi.



“MÜŞTERİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ”

CAS’ı ayağa kaldırmak için müşteri bulmak için çalıştıklarını ve bulacakları müşteriye bağlı olarak da işten çıkarılanları tekrardan istihdam etme düşünceleri olduğunu kaydeden Denktaş, yer hizmetleri için yeni bir kuruluş talepte bulunması halinde şirket çalışanlarına iş garantisi koşuluyla bu hakkın verileceğini söyledi.

CAS’ın bu duruma hiç düşmemesi gerektiğini kaydeden Denktaş, sorunun 2017’de baş gösterdiğini, şirketin iş hacminde artış gerekçesiyle istihdam yaptığını ancak işlerin düşmesiyle işten çıkarmaya gidilmediğini anlattı.

CAS çalışanlarının Mayıs maaşının bugün ödenmesini sağladıklarını kaydeden Denktaş, Haziran ayında da çalışılan sürenin ödenebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bazı çalışanların çok zor durumda olduğunu, bazılarının mazbatalarının bulunduğu yönündeki serzenişler üzerine Denktaş, yardımcı olmak için, mazbatası olanların ismini talep etti.

Öte yandan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Meclis’te CAS’la ilgili konuşma yaptı.

“İnsanları oy sayısı olarak görmeden; insan olduklarını ve mükellefiyetleri olduğunu unutmaksızın Mayıs ayı maaşları ödendi” diyen Denktaş, CAS’ta yaşananları kronolojik şekilde aktardı.

Denktaş kapanma noktasına gelen şirketin çalışmalarına devam edebilmesi için yapılanları anlattı.

Hükümet olarak “bu özel şirkettir” diyerek CAS’a sırtlarını dönmediklerini, “şirket ayağa kaldırılabilir mi?” diye sorarak bu yönde çalıştıklarını dile getiren Denktaş, bunun bir gecede yapılabilecek bir şey olmadığını anlattı.

Bayram öncesi ödeme yapabilmek için çalıştıklarını bunun mümkün olmadığını kaydeden Denktaş, ancak en azından maaşlarını bugün alacaklarını bilerek bayrama girdiklerini kaydetti.

Şu anda hiç müşterisi bulunmayan şirkette 130 çalışan olduğunu kaydeden Denktaş, şirketi ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Denktaş öte yandan yapacaklarının arasında devlete işe almanın asla bulunmadığını vurguladı ve KTHY örneği sonucunda yaşanan sorunlara işaret etti.

Denktaş biz insanları oy olarak değil insan olarak görüyoruz diyerek muhalefetin açıklamalarını bu bağlamda eleştirdi.

Bakan Denktaş, CAS çalışanlarına, bakın maaşlarınızı ödediler bu devletin sizden sorumlu olduğunun kanıtıdır dendiğini de anlattı ve bu yaklaşımları eleştirdi.

Denktaş ay sonu itibariyle personelin işten çıkarılacağını, müşteri buldukça gereken kadar çalışanın en eskilerinden başlayarak işe alınacağını anlattı.

CAS çalışanlarına “siz devlet güvencesi altındasınız” dediğini ve bu sözünün arkasında olduğunu, hükümetin de bu sözün arkasında olduğunu belirten Denktaş öte yandan KTHY konusunda yapılan yanlışın tekrar edilmeyeceğini, CAS çalışanlarını devlete aktarmayacaklarını anlattı.

