Casinoların yasa isyanı

Ülkede en fazla vergiyi veren, devletin en büyük gelir kapısı olan ve ekonomiye de 700 milyon dolar katkısı olan casino sektörü hala yasa bekliyor, hükümetler ise bu konuda duyarsız kalmaya devam ediyor

Casino sektörü, yasasını bekliyor

Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın Meclis gündeminde ivedilikle görüşülmesinin gerektiğini söyledi ve “Tasarının temeli tüketiciyi korumak, sektörü sürdürülebilir bir konuma getirmek, kara para tehdidinden korumaktır” dedi

Ülkede en fazla vergiyi veren, devletin en büyük gelir kapısı olan ve ekonomiye de 700 milyon dolar katkısı olan casino sektörü hala yasa bekliyor, hükümetler ise bu konuda duyarsız kalmaya devam ediyor.

Casino İşletmecileri Birliği Başkanlığı önceki akşam Lefkoşa Merit Otel’de basın mensupları için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda önemli açıklamalara yer verildi.

Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile YDP Genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı konuşma yaptı.

Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın konuşmasında, ülkeye en yüksek vergi veren kurumlardan söz ederek, casinoların önemini dile getirdi.

Arkın, casino sektörünün ülkemizde en yüksek vergi veren ilk 50 kurumun 32 tanesinin; ödenen toplam verginin yüzde 40’ını ödeyenlerin, ülkemize gelen yolcuların 550.000 tanesinin biletini satın alan, 8500 kişiye direkt iş olanağı sağlayan; ekonomiye katkısı en az 700 milyon doları bulan sektör olduğunu vurguladı.

KKTC vatandaşlarının casinoya girmeleri gerektiğini vurgulayan Arkın, Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın Meclis gündeminde ivedilikle görüşülmesinin gerektiğini dile getirdi.

Arkın’ın konuşmasının tamamı şöyle:

“Yine bu sektör tarafından turizme kazandırılmış olan bu 5 yıldızlı tesisin toplantı salonundayız. Bu güzel tesisi beraber gezmeye kalksak, sunulan hizmetlerin kalitesine hayran kalacağınızdan şüphemiz yoktur.

Spor ve sağlık salonlarını kullanabiliriz, yüzme havuzunda yüzebiliriz, restoranında yemek yiyebilir, kafesinde kahve, barında ise içki içebiliriz.

Tabii aynı zamanda her türlü konforun düşünüldüğü odalarında konaklayabiliriz. Tüm bunları yapabiliriz. Bir şey hariç. Bütün bu hizmetlerin sağlanmasına vesile olan Casino’ya giremezsiniz. Burası size yasak.

Peki, size bu bölüm neden yasak?

Çünkü siz bir KKTC vatandaşısınız. Eğer cebinizde Güney Kıbrıs’ın veya İngiliz’in veya herhangi bir başka ülkenin pasaportu varsa onu gösterip tabii ki girebilirsiniz. Casino girişinde çalışan arkadaşlarımızın önünde maalesef muhaceret dairesinin bilgisayarları yoktur.

Onlar muhaceret dairesi memurları olmadıkları için KKTC vatandaşı olup olmadığınızı sorgulayamazlar.

Dolayısıyla gösterdiğiniz kimliği kabul etmek durumundadırlar.

2015 yılında Güney Kıbrıs’ta yasallaşan Şans Oyunları Yasasını alarak Türkçeye çevirttik. İngiltere’deki yasayı da çevirtebilirdik, Amerika’dakini de. Bu çalışmalar içerisinde o ülkelere ait yasaları da inceledik. Ancak Güneydeki yasa bizi en yakından ilgilendiren yasaydı. Amerika ve İngiltere bize uymaz ne alaka, denmemesi için Güneydeki yasaya odaklandık.

Doğal olarak Güneydeki yasaya odaklanmamızın en önemli nedeni, yanı başımızda bir rekabetin doğmak üzere oluşuydu.

Onların çalışma koşullarını belirleyecek yasa, aynı zamanda bizimle onların rekabet koşullarını da belirleyecekti.

Onlar yasayı bir yıldan az bir sürede tamamlayıp meclisten geçirdiler. Bütün dünya tarafından kabul gördü. Avantajlı koşullar elde ettiler. Biz ise o yasanın temelinde hazırladığımız kendi yasamızı maalesef Meclisimizin gündemine dahi getirtemedik.

Bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz. Sektörümüz ekonomimizin altın yumurtlayan tavuğudur. Bu tavuk mezbahaya gitmemeli. Siyasilerden ricamız; yasamızı bütünlüklü olarak ele alsınlar. Bizimle istişare etsinler. O yasada her bir maddenin neden olduğunu anlatalım. İçerisinde yanlış bir şey varsa düzeltelim ama bu yasayı bölük pörçük bir hale getirmeyelim.

Tasarının temeli tüketiciyi korumak, sektörü sürdürülebilir bir konuma getirmek, kara para tehdidinden korumaktır.

Tasarının temeli Şans oyunlarında Sorumlu Oyun Politikalarını zorunlu hale getirmektir. Tasarının temeli denetim ve sürdürülebilirliktir. Tüm çağdaş yasalarda olduğu gibi bu yasa tasarısı da yasaklar değil denetimlere odaklanmaktadır.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, yasağın olduğu yerde şeffaflık ortadan kalkar. KKTC vatandaşlarının Casinolara girişlerini yasaklayarak esasında onların Devletten gizli oyun oynamalarını sağlıyorsunuz.

Onların polis baskınlarının olmayacaklarını bildikleri Güneyde neredeyse 3 kilometreden daha yakın Casinoya gitmelerini teşvik ediyorsunuz. Artık bu sektörde devletimizin de çağı yakalaması gerekiyor. Yasaklarla değil şeffaflıkla tüketiciyi koruyarak, sektörümüzün sürdürülebilir hale gelmesine katkı verme sırası artık siyasilerimizdedir.

Umarım çok geç olmadan yeni Şans Oyunları Yasa Tasarısı Meclisimizin gündemine gelerek ivedilikle görüşülür. Çünkü bu yasanın Mecliste