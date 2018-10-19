Casinolar kurumsal yapıya kavuşturulmalı

Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Arkın, şans oyunları sektörünün şansa bırakılamayacağını ve ülkeyi yönetenlerin, sektörün kurumsal bir yapıya kavuşturulmasının kaçınılmaz olduğunu artık anlamaları gerektiğini vurguladı

Casino İşletmecileri Birliği’nin 6. Olağan genel kurulu yapıldı.

Girne Grand Pasha Otel’de önceki gün üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşen genel kurulda seçimle yeni yönetim belirlenirken Birlik başkanlığına yeniden Ahmet Arkın seçildi.

Genel Kurula katılan Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, ülkedeki en önemli turizm modelinin eğlence ve şans oyunları turizmi olduğuna, KKTC turizmine her platformda her koşulda ambargo uygulamayı sürdüren Güney Kıbrıs’ın bile son zamanlarda bu modele yöneldiğine dikkat çekerek, birliğin içerde ve uluslararası alanda yürüttüğü kurumsallaşma çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Fethi Özboğaç da binlerce yıllık tarihi miras ve akdenizin doğal güzelliklerine sahip Kuzey Kıbrıs’ın turizm destinasyonunda eğlence ve şans oyunlarının en büyük yere sahip olduğuna, son yıllarda turizm ekonomisinde başı çektiğine işaret etti. Özboğaç, birliğin kurumsallaşma gayretlerine sahip çıkılıp destek olunmasını istedi.

Konukların konuşmalarının ardından geçilen genel kurulda söz alan CİB Başkanı Ahmet Arkın, faaliyet raporu hakkında genel bilgiler aktardı.

Şans oyunları sektörünün şansa bırakılamayacağını, ülkeyi yönetenlerin sektörün kurumsal bir yapıya kavuşturulmasının kaçınılmaz olduğunu artık anlamaları gerektiğine işaret etti. Sektör yatırımcılarının önünü görebilmeleri gerektiğini anlatan Arkın, turizm ekonomisini sırtında taşıyan bu sektörün şeffaf, çağdaş yasalarla yönetilmeyi beklediğini belirtti.

Konuşmaların ardından faaliyet ve mali raporlar oybirliği ile aklandı.

Ahmet Arkın’ın yeniden başkan seçildiği genel kurulda CİB yeni yönetimi şu üyelerden oluştu: “ Ercan Turhan – Hasan Cihat Örek – Erman Sarı – Fahri Altınör – Yılmaz Gülen – Yedek Üyeler: İsmail Zeynelabidin – Osman Köseoğlu”