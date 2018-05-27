Casinocular isyan noktasında

Casino İşletmecileri Birliği yaptığı açıklamayla “Casino İşletmecileri Birliği, ülke ekonomisine katkısı büyük olan sektörümüzün her hangi bir şekilde zan altında kalmasını istememekte, eğer iddia edildiği gibi işlenmiş suç ve/veya suçlar varsa da bunların bir an önce tespit edilip kamuoyu ile paylaşılmasını arzulamaktadır ” denildi

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı Genel Soruşturma Bürosunun “Usulsüz Banka Yoluyla Para Aktarımlarının Araştırılması” konulu Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) yazdığı ifade edilen yazının basına yansımasıyla birlikte dikkatlerin üzerine çekildiği Casino Sektörü adına Casino İşletmecileri Birliği (CİB) den açıklama yapıldı.

CİB Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, bilinmezliklerin aydınlatılarak sektörü zan altına bırakacak haber ve yorumlardan kaçınılması istendi. Açıklamada “ Casino İşletmecileri Birliği, ülke ekonomisine katkısı büyük olan sektörümüzün her hangi bir şekilde zan altında kalmasını istememekte, eğer iddia edildiği gibi işlenmiş suç ve/veya suçlar varsa da bunların bir an önce tespit edilip kamuoyu ile paylaşılmasını arzulamaktadır ” denildi.

Güneyde dünyanın sayılı şans oyunu firmalarından bir tanesi büyük yatırımlarla kısa bir süre sonra şans oyunu salonu işletmeciliğine başlayacağı anımsatılan açıklamada devamla

Ülke ekonomisine katkısı milyonlarca dolarla ölçülen, son yıllarda ülkeye yapılan tüm 5 yıldızlı otellerin finansmanını sağlayan sektörün sık sık haksız eleştirilerle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Açıklamada “ Basınımız içerisinde de çeşitli nedenlerle sektörümüze karşı olduğunu bildiğimiz kişiler ve kurumlar vardır. Her görüşe saygımız vardır. Bunun yanı sıra eleştirilere de açığız. Zaman zaman bilemediğimiz nedenlerle yapılan asılsız suçlamalar ve yıkıcı saldırıların zararı sadece sektörümüze değil, tüm ülke ekonomisine olmaktadır. Biz gerçekleri yazan basından çekinmiyoruz. Ancak “Çamur At İzi Kalsın”mentalitesini de kabul edemeyiz ” denildi.

“ bilinmezlikler aydınlatılmalı işlenmiş suçlar varsa yargıya taşınmalı ”

Basında çıkan haberler üzerine temasa geçtikleri KKTC yetkililerinin de kendilerine ulaşan herhangi bir bilginin olmadığını söyledikleri belirtilen CİB açıklamasında “dileğimiz bir an önce bilinmezliklerin aydınlanması ve eğer varsa işlenmiş suçların yargıya taşınması” konusuna vurgu yapıldı.

Sektörün başta FATF (Financıal Action Task Force) olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlara bağlı çalışmasını sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışan Casino İşletmecileri Birliği’nin 2003 yılından bu yana devlet yetkililerine her türlü teknik ve uzman destek sağladığı, gerek AB uzmanları gerekse FATF yetkilileri ile sürekli istişarede bulunularak sektörün denetlenmesi için alınması gerekli önlemlerin sahiplenildiği, bunların yasal mevzuatlara dönüştürülmesine öncülük edildiği belirtilen açıklamada, yapılan bu destekler sonucunda 2006 yılında KKTC’nin FATF tarafından “ Kara Para Aklayan Ülkeler ” kategorisinden çıkarıldığı bildirildi.

Yasal Eksiklikler Var

Sektörün AB ve ABD örnekleri gözetilerek denetlenmek istediği, buna bağlı yürütülen çalışmalarda çok önemli mesafeler alındığı ancak hala 2 önemli alanda eksiklikler bulunduğu bunların bir tanesinin oynayıcıların bilinmesi olduğu, dünyanın her yanında Şans Oyun Salonlarına üyelik sistemi ile girildiği ancak KKTC de henüz böyle düzenleme yapılmadığı gibi KKTC vatandaşlarına girişin yasaklandığı belirtilen açıklamada “Bu bilinmezliğin ortadan kalkması gerekmektedir. Devlet her oynayıcıyı vatandaş olup olmamasına bakılmaksızın bilmelidir” denildi.

Elektronik Ödeme

Acil olarak yapılması gereken bir başka değişikliğin Şans Oyunları Salonlarının bankacılık sistemi içerisinde elektronik ödeme yapabilmesinin sağlanmasıdır olduğu belirtilen CİB açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“ Bankacılık sistemi içerisine giren paranın kaynağı bellidir. Eğer paranın kaynağında bir suç unsuru varsa ve/veya para bir suç işlemek için kullanılacaksa bunun tespitinin en kolay yolu, parayı izlenen, denetlenen, takip edilebilen bankacılık sistemi içerisine almaktır. Hâlbuki KKTC’deki geçerli mevzuat an itibarıyla buna izin vermemektedir.” Lha