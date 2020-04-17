Casino sektörü yargıya gidiyor

Casino İşletmeciler Birliği, hükümetin casino çalışanlarına yapması gereken desteği “sadaka” gibi sunduğunu vurguladı ve kararı yargıya götürme kararı aldı

Kuzey Kıbrıs ekonomisine yılda en az 700 milyon dolar katkı sağlayan casino sektörüne korona virüs yanında bir darbe de hükümetten geldi.

Bakanlar Kurulu’nun önceki gün açıkladığı yeni kararlar içerisinde casino sektörünün çalışanları dahil edilmedi. Sadece casinoların imtiyaz ücretini ödemesi halinde çalışanlara 800 TL verileceği belirtildi.

Karar, casino sektöründe büyük tepkiyle karşılandı. Kıbrıs Türk Casino İşletmeciler Birliği, Bakanlar Kurulu’nun casino çalışanlarına yapması gereken desteği “sadaka” gibi sunduğunu vurguladı ve kararı yargıya götürme kararı aldı.

Casinolar, ülkemizde 8500 kişiye direkt iş olanağı sağlıyor. En yüksek vergi veren ilk 50 kurumun 32’sini oluşturuyor. Ödenen toplam verginin neredeyse yarısını casinolar oluşturuyor ama bu sektör hükümetler tarafından hep üvey evlat muamelesi görüyor.

ÇALIŞANLAR DA HÜKÜMETE TEPKİLİ

Altın yumurtlayan tavuğun ölüme doğru gitmekte olduğu bu dönemde casino sektörünün hükümet tarafından hiçe sayılması, sadece sektör yönetimini değil binlerce çalışanın da tepkisini çekti.

Günlerdir hükümetten umutlu haber bekleyen çalışanlar önceki akşam alınan kararla bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

YARGIYA GİDİLİYOR

Kıbrıs Türk Casino İşletmeciler Birliği ise haklarını yargıda arama kararı aldı.

Birlik, personel istihdam desteği ödemelerine casino sektörü çalışanlarının dahil edilmemesinin, açıklanan bu paketin adil olmadığını açıkça gözler önüne serdiğini belirtti.

DEVLET, KENDİ ELİYLE KAPATTIĞI SEKTÖRDEN VERGİ İSTİYOR

Devletin kendi eliyle kapattığı sektörden, çalışmadığı günün vergisini ve çalışmadığı günlerin ruhsat harcını talep ettiğine dikkat çeken Casino İşletmeciler Birliği, “Bakanlar Kurulu, çalışanlarımıza yapması gereken desteği bir “Sadaka” gibi sunmuş, bunu da hiç “Hakkı Olmayan” (Kapalı Olan Dönemlere Ait) vergi ve harçları talep ederek, devletin çalışanlarımıza maddi destek vermeyeceği yönündeki gerçek niyetini ortaya koymuştur” görüşünü belirtti.

Sektör için yapılması gereken yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması, çalışanların haklarının korunması ve daha fazla mağduriyet yaşamamaları için konuyu yargıya taşıma kararı aldıklarını açıklayan birliğin yayınladığı basın bildirisi şöyle:

“Malumunuz üzere Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 13 Mart 2020 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulunun aldığı kararla birçok işletmelerle beraber Şans Oyunu Salonu sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde (Casino) kapatılmıştır. Sektör temsilcileri olarak, neredeyse 14 Mart 2020 tarihinden bu yana gerek sektörde faaliyet gösteren işletmelerimizin gerekse sektör çalışanlarımızın bu sıkıntılı durumdan en az zarar görecek şekilde çıkabilmesi için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.

Bu çalışmalar çerçevesinde, gerek Başbakan gerek Başbakan Yardımcısı gerek Bakanlar gerekse bürokratlarla birçok kez görüşmeler yaptık. 25 Mart 2020 tarihinde açıklanan “Ekonomik Tedbir Paketinde” personel istihdam desteği ödemelerine sektör çalışanlarımızın dahil edilmemesi, açıklanan bu paketin adil olmadığını açıkça gözler önüne sermiştir.

Paketin açıklandığı günden sonra yukarıda bahsedilen çalışmalara daha da ağırlık veren Birlik yönetimimiz, alınan kararların iyileştirilmesi yönünde sektör temsilcileri olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getireceğimizi defalarca beyan etmiştir.

En son 14 Nisan 2020 tarihinde, Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığında dört Bakanlık Müsteşarlarıyla beraber yapılan toplantıda, özellikle “Personel İstihdam Destek” konusuna geniş yer verilerek, çalışanlarımızın destek kapsamında olan diğer sektör çalışanlarından farklı muamele yapılarak ayrı tutulmasının yanlış olduğu, Anayasanın eşitlik kurallarına ters düştüğü detaylarıyla anlatılmıştır. Sektörle ilgili diğer sorunlara ilişkin ise yasal düzenlemenin yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Ancak 15 Nisan 2020 tarihinde açıklanan Bakanlar Kurulu kararlarında tüm bu çalışmalar, deyim yerindeyse göz ardı edilmiştir. Yapılan açıklamalar, içinde bulunulan mücbir sebep nedeniyle devletin çalışanlara yapması gereken desteği diğer sektör çalışanlarından farklı bir şekilde, gerek rakamsal gerekse diğer sektörlere getirilmeyen alakasız şartlara bağlayarak açıklaması “Akıl Tutulmasından” başka bir şey değildir.

Devlet kendi eliyle kapattığı sektörden, çalışmadığı günün vergisini ve çalışmadığı günlerin ruhsat harcını talep etmektedir. Buna karşılık Bakanlar Kurulu, çalışanlarımıza yapması gereken desteği bir “Sadaka” gibi sunmuş, bunu da hiç “Hakkı Olmayan” (Kapalı Olan Dönemlere Ait) vergi ve harçları talep ederek, devletin çalışanlarımıza maddi destek vermeyeceği yönündeki gerçek niyetini ortaya koymuştur.

Bugün (dün) Hukukçularımızla beraber toplanan Birlik Yönetimimiz, gerek sektör için yapılması gereken yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması, gerekse çalışanlarımızın haklarının korunması ve çalışanlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması için konuyu yargıya taşıma kararı almıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.