Casino sektörü ayakta! Devlet kurumlarına boykot başlıyor

Hükümetin ekonomik pakette casinoları adeta hiçe sayması, sektörü ayağa kaldırdı. Devlete yılda 700 milyon dolar katkısı bulunan casinolara karşı hükümetin sırtını dönmesi üzerine sektörden eylem kararı açıklandı

Casino İşletmecileri Birliği, Ekonomik Örgütler Platformunun, hükümetin “Ekonomik Tedbir Paketi’nde düzeltme yapılmadığı takdirde tüm kamu kurumlarıyla bağlarını koparacağına yönelik aldığı kararı desteklediklerini ve aynı kararları uygulayacaklarını açıkladı. Birlik böylece “Ekonomik Tedbir Paketinin” iyileştirilinceye kadar, özel sektör temsilcilerinin devletin kurumlarına, herhangi bir mali yükümlülüğünü yerine getirmemesi kararını aynen uygulayacak.

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada “Kumarhaneler İmtiyaz Ücretlerini Bile Yatırmadılar” şeklinde ifade kullanmasına tepki gösterdi. Birlikten yapılan açıklamada, Amcaoğlu’nun bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. CİB, yılda doğrudan 100 milyon dolar Devletin kurumlarına, dolaylı olarak ise 600 milyon dolar reel ekonomiye katkı sağlayarak, KKTC ekonomisi içerisinde asgari 700 milyon dolar civarında büyüklüğe sahip casinolar hakkında Maliye Bakanının kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabilecek bu tür açıklamaları kınadığını bildirdi.

Ekonomik Tedbirler Paketinde tüm casinoların kapatıldığı gerçeğini hükümetin görmezden geldiğini belirten Casino İşletmecileri Birliği, gerek sektör temsilcilerinin gerekse personelin ötekileştirildiğini kaydetti. Birlik, binlerce insanın işsiz kalma riski altında, aileleriyle birlikte zor günler geçirdiğine dikkat çekerek, sektör olarak çalışanlara sahip çıkmaya çalışırken, devletin de mağdur olan çalışanlara sahip çıkmasını beklerdiklerini vurguladı.

Birlikten yapılan açıklama şöyle: “KKTC Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada “Kumarhaneler İmtiyaz Ücretlerini Bile Yatırmadılar” ifadesini kullanmıştır. Üzülerek belirtmek isteriz ki bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Yılda doğrudan 100 milyon dolara yakın Devletin kurumlarına, dolaylı olarak ise 600 milyon dolara yakın reel ekonomiye katkı sağlayarak, KKTC ekonomisi içerisinde asgari 700 milyon dolar civarında büyüklüğe sahip Şans Oyunu Salonları (Casino) hakkında bağlı olduğumuz Maliye Bakanının kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabilecek bu tür açıklamalarda bulunması bizleri üzmüştür.

Bu açıklamayı fırsat bilen bazı medya kuruluşları da yaptıkları yayınlarında, Birliğimize üye sadece bir Şans Oyunu Salonunun veya sektörde faaliyet gösteren büyük bir grubun “İmtiyaz Ücretlerini” ödemediği yönünde açıklamalar yapmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu açıklamaları şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz. Bahse konu “Şans Oyunu Salonu Ruhsat Harçları” yıllık olup, 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası gereğince, yıl içerisinde 4 eşit taksitte ödenmektedir. Bu ücretin ilk taksiti bundan yaklaşık 3 ay önce 2019 yılının Aralık ayının 25’inde banka teminat mektuplarıyla beraber eksiksiz olarak ödenmiştir. Mart ayının 25’inde ise bu ücretin 2. taksiti ödenmesi gerekiyordu. Ancak sektörün “Mücbir” sebepten dolayı, 13 Martta alınan kararla faaliyetleri Hükümet tarafından durduruldu. Sektörümüzün (Casino) COVID-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında, 13 Mart 2020 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulunun “Yasa Gücünde Kararnameyle” aldığı kararlar çerçevesinde “Faaliyetleri Durdurulan İşletmeler” arasında yer alması nedeniyle tüm şans oyunları salonları kapatılmıştır.

Bu süreçte gerek sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerin durumları gerekse sektörümüzde çalışan personellerimizle ilgili, önümüze çıkabilecek sorunların aşılması için çeşitli girişimlerde bulunduk. Bu girişimler çerçevesinde yetkililerle bir dizi görüşmeler yaparak, bu sürecin en az hasarla atlatılması için sektörümüzün diğer sektörlerden ayrı tutulmamasına özen gösterilmesini özellikle vurguladık. Ancak bu girişimlerimiz maalesef karşılık bulmadı. 25 Mart 2020 tarihinde açıklanan “Ekonomik Tedbirler Paketinde” tüm Şans Oyunu Salonlarının (Casino) kapatıldığı gerçeğini görmezden gelen hükümetin, gerek biz sektör temsilcilerini gerekse personellerimizi ötekileştirdiğine maalesef şahit olduk. KKTC ekonomisinin lokomotifi durumundaki sektörü ötekileştirmek, yok saymak, devlet için yıllardır altın yumurtlayan tavuğun bizzat devlet eliyle kesimhaneye gönderilmesinin tabii ki devlet gelirlerine ekonomik olarak olumsuz bir etkisi olacaktı. Bu gerçekliği üst düzey bürokratlara da siyasetçilere de anlatmaya çalıştık. Ancak hiçbir uyarımızı dikkate almadılar Sektöre karşı takınılan bu olumsuz tavrın sadece ekonomik değil sosyal etkilerinin de olacağını anlatmaya çalıştık. Ancak bu konudaki uyarılarımız da dikkate alınmadı. Bugün binlerce insan işsiz kalma riski altında, aileleriyle birlikte zor günler geçirmektedirler. Sektör olarak bizler çalışanlarımıza sahip çıkmaya çalışırken