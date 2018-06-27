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CAS’ın hisseleri devlete aktarılıyor

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CAS çalışanları, işten durdurulacakları gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem başlattı ancak Başbakan Erhürman’dan, CAS’ın hisselerinin devlete aktarılacağı yönde güvence alması üzerine eylemini sonlandırdı

CAS’ın hisseleri devlete aktarılıyor
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Ercan Havalimanı’nda yer hizmeti veren CyprusAirport Services (CAS) şirketinin çalışanları, işten durdurulacakları gerekçesiyle dün Başbakanlık önünde eylem başlattı.

Yer hizmeti veren iki şirketten biri olan ve 130 civarında çalışanı bulunan CAS'ın, hizmet verdiği hava yolu şirketi kalmadığı gerekçesiyle işten durdurmaya gideceği açıklanmıştı.

Ancak CAS çalışanları Başbakan Tufan Erhürman’dan, CAS’ın hisselerinin devlete aktarılacağı yönde güvence alması üzerine Başbakanlık önündeki eylemini sonlandırdı. 
Bir grup CAS çalışanı, işten durdurulma söylemleri ve CAS’ın hisselerinin devlette olmaması gerekçesiyle Başbakanlık önünde dün sabah başlattığı eylemi, Başbakan Tufan Erhürman ile yapılan görüşmenin ardından öğle saatlerinde sonlandırdı. Çalışanlar eylemde “CAS Devlettir Devlet Kalacak” yazılı pankart açtı.
CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, Başbakan ile yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, geçmişte Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın 1 Temmuz’da CAS’tan işten durdurmaya gidilmesi gerektiği yönde açıklamada bulunduğunu, Başbakanlığa, CAS’ın geleceği ve bu konu hakkında bilgi almak için geldiklerini söyledi.


Tufan Erhürman’ın görüşmede kendilerine, “CAS’ın satılmaması” konusunda Hükümet ortaklarının anlaştığını ve CAS’ın Kıbrıs Türk Hava Yolları’na ait hisselerinin Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu (İnkişaf Sandığı’na) aktarılması konusunda gerekli sürecin başlatıldığını söylediğini belirtti.
Öznergiz, Başbakan’ın herhangi bir havayolu müşterisi kalmayan CAS’a müşteri bulunması için da çalışma yürüttüklerini belirttiğini kaydetti. 
CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, KTHY’ye ait CAS’ın yüzde 50 hissesinin 3.5 milyon TL karşılığında İnkişaf Sandığı’na satıldığını, 3 Temmuz 2010’da yapılması gereken devir işlemlerinin halen yapılmadığını; CAS’ın diğer yüzde 50 hissesinin de, HAVAŞ şirketi tarafından 2014’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı adına “emanetten” bir şahsa devredildiğini, bu hisselerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na devretme talebi geldiği an devredilmesi gerektiğini söyledi.
Öznergiz; “Hükümetten talebimiz bu hisselerin bir an önce devletin üstlenmesi ve bizim yasal statümüzün belirlenmesi” dedi.
 

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