“CAS umutsuz vaka değil”

Cumhurbaşkanı Akıncı, CAS’la ilgili “Durum umutsuz vaka görünmüyor. Bir çıkış yolu var” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ercan Havalimanı’nda yer hizmetleri veren Cyprus Airport Services (CAS) çalışanlarını kabul ederek görüştü.

Kabulde, Erkut Öznergiz başkanlığındaki bir grup CAS çalışanı, yaşanan süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi vererek, yaklaşık 2.5 aydır bir belirsizlik içinde olduklarını anlattı.

CAS çalışanları, devlette istihdam edilmeleri yönünde bir taleplerinin olmadığını, CAS’ın kamu mu, özel mi olduğunun bir an önce belli olmasını ve şirkette çalışmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, CAS’ın kamu mu, özel mi olduğuna dair mahkeme kararının çıkmasını beklemek gerektiğini ifade ederek, gelişmeleri yakından takip ettiğini, CAS çalışanlarını dinleyerek konuyu daha iyi anladığını söyledi.

Bayramdan önce açıklanacağı söylenen mahkeme kararından sonra, çalışanlara nasıl yardımcı olunabileceğine bakılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, CAS’la ilgilenen bir hava yolu firmasının niyetini öğrenmek için ilgili havayolu firması yetkilileriyle görüşeceğini belirtti.

“Durum umutsuz vaka görünmüyor. Bir çıkış yolu var” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, rekabet için iki firmanın hizmet vermesinin önemli olduğunu söyledi.

