banner107
Trenyolu’nda bir ayda 4 bin 556 hastaya hizmet
Trenyolu’nda bir ayda 4 bin 556 hastaya hizmet
3 0
Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı
Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı
17 0
Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde
Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde
48 0
Dairelerin şampiyonu PGM
Dairelerin şampiyonu PGM
33 0
Böyle avcılık olmaz
Böyle avcılık olmaz
16 0
Son gün transferleri yapıldı
Son gün transferleri yapıldı
262 0
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
244 0
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
125 0
banner82
banner147

CAS hisselerinin devlete devrine ret

banner27

CAS şirketinin hisselerine ilişkin davada mahkeme, Maliye Bakanlığı’nın CAS hisseleriyle ilgili alacağına mukabil hisselerinin devlete devredilmesi talebini reddetti

CAS hisselerinin devlete devrine ret
banner192

Cyprus Airport Services (CAS) şirketinin hisselerine ilişkin davada Mahkeme, Maliye Bakanlığı’nın CAS hisseleriyle ilgili alacağının sıralamasının değiştirilmesi ve alacağına mukabil hisselerinin devlete devredilmesi talebini reddetti.
Kararı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Yargıç Talat Usar okudu. 
Bedeli ödenen hisselerin devlete kaydı yönünde bir karar üretilmesini bekleyen CAS çalışanları da, kararı dinlemek için mahkemedeydi.
 CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu kararla ilgili basına yaptığı değerlendirmede, “Görevimiz mahkeme kararına saygı duymaktır” dedi. 
Çavuşoğlu, personelinin bundan sonraki süreçte KTHY personeline uygulanan prosedürün CAS personeline de uygulanması için hukuki süreç başlatacağını dile getirdi. 
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.