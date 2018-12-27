"CAS çalışanlarının sorunlarına ivedi çözüm bulunmalı"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, CAS çalışanlarının sorunlarına ivedi çözüm bulunmasını istedi.

Yazılı bir açıklama yapan Bıçaklı, “Yıllarca devletin şirketlerinde hizmet veren ve bu şirketlerin ekonomik sıkıntıya sokularak kapatılmalarında hiçbir karar ve sorumluluğu olmayan çalışanlar yine bir anda sokağa atılarak açlığa mahkum edilmiş yani fatura yine bu olaylarda hiçbir suçu günahı olmayan işçilere ödetilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

CAS’ın devlete ait bir şirtket olduğunu, bu nedenle burada çalışanların da devletin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Bıçaklı, “Bu nedenle çok ivedi olarak bu çalışanların alacakları hemen ödenmeli ve istihdam sorunları ivedi olarak çözülmelidir. Bir ülkede çalışanlar yasal alacaklarını almaları için açlık grevi yapıyorsa o ülkede çalışma barışı bozulmuştur demektir” dedi.

Bıçaklı, hükümet edenlerin ülkedeki sorunların çözümü konusunda mazaret değil çare üretmek zorunda olduğunu belirtti.