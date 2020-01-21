CAS çalışanlarının beş aylık maaşları ödenmedi

YDP Başkanı Arıklı, CAS çalışanlarının beş aylık maaşlarının ödenmediğini, mağduriyetler yaşandığını belirtti

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’te söz alarak eylemdeki CAS çalışanları konusunda konuşma yaptı.

Hükümetin bu konudaki tutumunun ciddiyetsiz olduğunu savunan Arıklı, UBP’nin muhalefette olduğu dönemde CAS çalışanlarına destek ve bazı sözler verdiğini hatırlattı.

Arıklı, Rekabet Yasası’nın bazı maddelerini okuyarak, handling hizmeti yapan tek bir şirket olmasının yasaya aykırı olduğunu, rekabet için bir şirketin daha kurulması gerektiğini söyledi.

Arıklı, CAS çalışanlarının beş aylık maaşlarının ödenmediğini, mağduriyetler yaşandığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da, muhalefetteyken CAS çalışanlarının yanında bulunduklarını, sorumluluklarının sorunların giderilmesi olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

Ulaştırma Bakanlığının ihale yöntemiyle ikinci bir şirketin hizmet vermesi yönünde çalışma yaptığını dile getiren Tatar, hizmetin tek şirketin inisiyatifine bırakılamayacağını belirtti.

CAS çalışanlarına iş imkanı yaratma adına çalışma yaptıklarını dile getiren Tatar, çalışanlarla görüştüklerini, ilgilenmediklerinin doğru olmadığını söyledi