banner255
banner69
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
12 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
49 0
 
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
91 0
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
49 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
29 0
Fikro'yu andılar
Fikro'yu andılar
211 0
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
28 0
banner374

CAS çalışanlarının beş aylık maaşları ödenmedi

banner27

YDP Başkanı Arıklı, CAS çalışanlarının beş aylık maaşlarının ödenmediğini, mağduriyetler yaşandığını belirtti

CAS çalışanlarının beş aylık maaşları ödenmedi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’te söz alarak eylemdeki CAS çalışanları konusunda konuşma yaptı.

Hükümetin bu konudaki tutumunun ciddiyetsiz olduğunu savunan Arıklı, UBP’nin muhalefette olduğu dönemde CAS çalışanlarına destek ve bazı sözler verdiğini hatırlattı.

Arıklı, Rekabet Yasası’nın bazı maddelerini okuyarak, handling hizmeti yapan tek bir şirket olmasının yasaya aykırı olduğunu, rekabet için bir şirketin daha kurulması gerektiğini söyledi.

Arıklı, CAS çalışanlarının beş aylık maaşlarının ödenmediğini, mağduriyetler yaşandığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da, muhalefetteyken CAS çalışanlarının yanında bulunduklarını, sorumluluklarının sorunların giderilmesi olduğunun bilincinde olduklarını söyledi. 

Ulaştırma Bakanlığının ihale yöntemiyle ikinci bir şirketin hizmet vermesi yönünde çalışma yaptığını dile getiren Tatar, hizmetin tek şirketin inisiyatifine bırakılamayacağını belirtti.

CAS çalışanlarına iş imkanı yaratma adına çalışma yaptıklarını dile getiren Tatar, çalışanlarla görüştüklerini, ilgilenmediklerinin doğru olmadığını söyledi

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.