 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Doğan'dan açılış farkı
Doğan'dan açılış farkı
18 0
İnsanlık nerede?
İnsanlık nerede?
15 0
 
Ultracrows gövde gösterisi yaptı
Ultracrows gövde gösterisi yaptı
27 0
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
34 0
Tartışmalar, bankamıza saygı sınırlarını aşar
Tartışmalar, bankamıza saygı sınırlarını aşar
20 0
Cihangir'de yabancılar imzaladılar
Cihangir'de yabancılar imzaladılar
140 0
Manyera - Çerkez ikilisi, Dünya Ralli Şampiyonasına hazır
Manyera - Çerkez ikilisi, Dünya Ralli Şampiyonasına hazır
17 0
banner82

CAS çalışanlarından oturma eylemi

banner27

Eski Cyprus Airport Services (CAS) çalışanlarının Başbakanlık önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

CAS çalışanlarından oturma eylemi
banner267

  

EROĞLU

CAS Sözcüsü Okan Eroğlu TAK’a yaptığı açıklamada, bir sonuç alınana kadar eylemin açlık grevine varana kadar daha da geliştirileceğini söyledi.

Eroğlu, CAS çalışanları hakkında gündemde bazı çalışmalar olduğu bilgisini aldıklarını fakat ellerine yazılı bir bilgi ulaştırılmadığını da belirtti.

Daha önce bir kararla işten durdurulan 134 kişiden 16’sının istihdam edildiğini kaydeden Eroğlu, bunun devamını beklediklerini, kararlı olduklarını belirtti.

Eroğlu, bir sonuç çıkana kadar eyleme devam edeceklerini ifade ederek, artık işsiz olmaya tahammüllerinin kalmadığını sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.