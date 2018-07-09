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CAS çalışanlarına Başbakan'dan umutlu haber

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CAS Personel Müdürü Öznergiz, Başbakan Erhürman’dan CAS’ın hisseleri konusunda istida dosyalanacağını ve Haziran maaşlarının ise 12 Temmuz’da yatırılacağı bilgisi aldıklarını kaydetti

CAS çalışanlarına Başbakan'dan umutlu haber
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Bir grup Cyprus Airport Services (CAS) çalışanının Başbakanlık önünde başlattığı oturma eylemi sona erdi.

Çalışanlar CAS ’ın Kıbrıs Türk Hava Yolları’na ait hisselerinin Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu’na (İnkişaf Sandığı) aktarılması konusunda adım atılmadığı gerekçesiyle başlattığı oturma eylemi, Başbakan Tufan Erhürman 13.00 sıralarında gerçekleşen görüşmeden sonra bitti.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, bugün görüştükleri Başbakan Tufan Erhürman’dan 6 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu’nda CAS’ın hisselerinin ne yapılabileceği konusunun ele alındığı bilgisini aldıklarını aktardı. 

Başbakan Erhürman’ın konu hakkında Başbakanlık hukukçularından görüş aldığı bilgisini kendilerine verdiğini ifade eden Öznergiz, Başbakan Erhürman’dan CAS’ın hisseleri konusunda istida dosyalanacağını ve Haziran maaşlarının ise 12 Temmuz’da yatırılacağı bilgisi aldıklarını kaydetti. 

Öznergiz, konu hakkında Başbakan Erhürman’dan bilgi almalarının ardından eylemi sonlandırdıklarını ifade ederek, Başbakan Erhürman’a kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. 

Ercan Havalimanı’nda yer hizmetleri sunan CAS’ın çalışanları, şirketin hizmet verecek müşterisi kalmadığı gerekçesiyle işten durdurmalarının gündeme gelmesi üzerine eylemlere başlamıştı.

CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, 26 Haziran’da Başbakan Tufan Erhüman ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Başbakan’ın KTHY’ye ait hisselerin İnkişaf Sandığı’na aktarılması konusunda sürecin başlatılacağı sözünü verdiğini belirtmişti.

Öznergiz, KTHY’ye ait CAS’ın yüzde 50 hissesinin 3.5 milyon TL karşılığında İnkişaf Sandığı’na satıldığını, ancak 3 Temmuz 2010’da yapılması gereken devir işlemlerinin halen yapılmadığını anlatmıştı.

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