CAS çalışanları eylemden vazgeçmiyor

CAS çalışanları dün hem Başbakanlık önünde hem de mukayyitlikte eylem yaptı. Eylemcilerle görüşen Başbakan Erhürman, CAS temsilcilerine verdiği sözü tuttuğunu vurguladı

Ercan Havaalanı’nda yer hizmeti veren Cyprus Airport Services (CAS) , Başbakanlık önünde dün eylem yaptı.

Pankartlar eşliğinde Başbakanlık önüne giden çalışanlar, sloganlar atarak Başbakan Tufan Erhürman’ı dışarıya çağırdı.

Bir grup CAS çalışanı da mukayyitlikte eylem yaptı.

İlk olarak bir grup eylemci ile görüşen Başbakan Erhürman, ardından eylemcilere açıklama yapmak üzere Başbakanlık önüne indi.

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık önünde eylem yapan işlerini kaybetme endişesi taşıyan Cyprus Airport Services (CAS) çalışanları ile görüştü.

Başbakan Tufan Erhürman, önce eylem yapan CAS çalışanlarını temsilen üç kişi ile odasında görüştü ardından eylem yerine gelerek CAS mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

Tufan Erhürman, eylem yerinde yaptığı konuşmada, CAS temsilcilerine yaptığı 6-7 görüşmede iki söz verdiğini, bunlardan birinin Mayıs ve Haziran maaşlarının ödenmesine yardımcı olacağı, diğerinin de CAS’ın hisseleri hakkında istidada bulunacağı olduğunu, bu iki sözü de yerine getirdiğini kaydetti.



Erhürman, “Başbakan olarak iki söz verdim, bu iki sözün tutulduğunun evrakını da arkadaşınıza gösterdim” dedi.

İstidanın görüşüleceği KTHY için kurulan Tasfiye Masasının önceliğinin KTHY’nin alacaklıları olduğunu kaydeden Erhürman, istidanın mahkemeye verilme noktasına geldiğini söyledi.

Bakanlar Kurulunun 2010’da CAS’ın yüzde 50 hissesi için tasfiye aşamasında olan Kıbrıs Türk Hava Yollarına 3,5 milyon TL ödenmesi yönünde karar alındığını, 3.5 milyon TL’nin de iki taksitte ödendiğini ancak CAS’a ait hisselerin devlete aktarılmadığını anlatan Erhürman, Mukayyitlik Dairesinde CAS hissedarlarının KTHY ve Güven Cantaş olarak göründüğünü, başka hissedarın görünmediğini belirtti.

KTHY için mahkemede kurulan tasfiye masasında görüşülmek üzere hazırlanan istidanın, ya devlete 3.5 milyon TL’nin iade edilmesi ya da hisselerin verilmesi yönünde olduğunu kaydeden Erhürman, esas olanın nasıl olur da 3.5 milyon TL ödenen hisselerin 2010’dan itibaren devlete devredilmediği olduğunu kaydetti.

Erhürman, bu konunun incelenmesi için Başbakanlık Denetleme Kuruluna talimat verdiğini kaydetti.



BAŞSAVCILIK’TAN ÖZEL ŞİRKET GÖRÜŞÜ

Başsavcılık’tan 2016’da alının görüşte CAS’ın özel bir şirket olduğunun belirtildiğini, bunun üzerine CAS yetkilisinin, CAS’ın özel bir şirket olduğu ve Ombudsman’ın şirketi denetleme yetkisi olmadığı yönde bir yazısı, aynı şekilde Ulaştırma Bakanlığına da CAS’tan evrak talep edemeyeceğini yönde yazılmış bir yazısı bulunduğunu kaydetti.

Erhürman, Başsavcılığın 2018’de de kendi hükümetine CAS’ın özel bir şirket olduğu yönde görüş verdiğini de belirtti.



MÜŞTERİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

CAS çalışanlarından kendisine devlete işe alınma talebi gelmediğini, CAS’ta çalışmak istediklerini, Hükümet’in bu yönde hareket ederek şirkete müşteri bulmaya çalıştıklarını belirten Erhürman, ancak eylemlerle bu sürece fırsat tanınmadığını kaydetti.

CAS çalışanlarından gelen, bazı bakanların CAS ile ilgili yaptığı açıklamalar hakkındaki sorulara karşılık Erhürman, dolaylı yollardan konu hakkında bilgisine gelen söylemler hakkında cevap veremeyeceğini söyledi.

