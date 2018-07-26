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CAS çalışanları Ercan Havalimanı'nda eylemde

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CAS çalışanları Ercan Havalimanı'nda eylemde
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Cyprus Airport Services (CAS) çalışanları, bugün de Ercan Havalimanı’nın içinde, “giden yolcu” kapısı önünde eylem yapıyor.
Ercan Havalimanı içinde bulunan CAS binasında toplanan çalışanlar, buraya yürüdü. Polis, eylem nedeniyle geniş güvenlik önlemi aldı.
Hükümeti istifaya çağıran çalışanlar, “CAS’ın özele mi devlete mi ait olduğu konusundaki yasal statünün belirlenmesi”, “2 aylık maaşlarının ödenmesi ve hükümetin kendilerine verdiği sözü tutması” talebiyle eylem yapıyor.
CAS çalışanları geçtiğimiz gün de Ercan’da ve Başbakanlık önüne eylem yapmış, “mücadelemiz sürecek, kilit noktalardaki eylem yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

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