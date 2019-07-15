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Çarşamba ve perşembe gün yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 22 Temmuz’a kadar olan sürenin ilk bölümünde serin ve nemli, ikinci yarında da sıcak hava etkili olacak, çarşamba ve perşembe yer yer sağanak bekleniyor.

Çarşamba ve perşembe gün yağmur bekleniyor
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En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37,  sahillerde de 30--33 derece dolaylarında  
seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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