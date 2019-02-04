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Çarşamba'dan itibaren soğuk ve yağmurlu hava bekleniyor

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Çarşamba'dan itibaren soğuk ve yağmurlu hava bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin önceleri yüksek basınç, daha sonra alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacağını bildirdi.
Buna göre yarın hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Çarşamba parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe Cuma ve Cumartesi parçalı ve yer yer sağanak yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu ve Pazartesi parçalı az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde yarın 17-20 diğer günler, 13-16 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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