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Carrington Group'tan Kanser Derneği’ne rekor bağış

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Carrington Group'tan Kanser Derneği’ne rekor bağış
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Ülke emlak sektörünün uluslararası yatırımcı kuruluşlarından CarringtonGroup geleneksel Esentepe FunRun&Rumble etkinliğinden elde edilen geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı.

Esentepe’de CarringtonSea Magic Park Sitesi’nde 15 Mayıs’da yer alan 8. Esentepe Fun-Run &Rumble koşusuna ana sponsor olan Carrington Grubu adına direktörlerde Burcu Başay Karakaya önceki gün ziyaret ettiği Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) de Başkan Raziye Kocaismail’e yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikten sağlanan 234 bin 394 lira tutarındaki geliri bağışladı.

Düzenlenen etkinlikte, dernek başkanı Kocaismail’in takdim ettiği anı plaketini alırken konuşan Burcu Başay Karakaya, amaçlarının ülkede her geçen gün yaygınlaşan kanser konusunda toplumsal farkındalığı artırmak olduğuna vurgu yaparken etkinliğe katılarak toplumsal duyarlılık örneği segileyen tüm kesimlere teşekkür etti. Lha

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