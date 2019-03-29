Caretta carettalar için umut merkezi

100 milyon yıldan bu yana dünyamızda nesillerini devam ettirebilen Caretta carettalar için Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon merkezi kuruldu

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde caretta carettalar için umut oldu.

Hazırlık çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlanan ve Mart ayı başı itibariyle faaliyete geçen merkez, 3 adet deniz kaplumbağasının sağlıklı bir şekilde Akdeniz’e dönmesini sağladı.Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk’un desteğiyle kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgi vermek için önceki gün bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Merit International Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, Merit Turizm Grubunun 10 Mayıs 2018 yılında faaliyetine başlattığı rehabilitasyon merkezinde 100 milyon yıldan fazla bir süredir denizlerimizde varlıklarını sürdüren deniz kaplumbağalarına destek olmaya yönelik çalışma başlatıldığını söyledi.

Özbaş “Avrupa, Türkiye ve Kıbrıs’ta bir ilki gerçekleştirerek tesisimizde Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon merkezi olan tek grup olmanın gururunu yaşarken, Carettaları hayata döndürmek büyük bir mutluluk” dedi.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ise “Merit grubunun yaklaşık bir yıl önce başlattığı çalışmanın bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde sembol olan kaplumbağalara verilen bu değerin ne kadar önem arz ettiğini bunun yanında çalışmaları içerisinde yaralı kaplumbağaların tedavilerinin sağlıklı bir ortam içerisinde yapılıp tekrar doğal hayata denize bırakılması, kaplumbağaların Akdeniz’in ikinci noktası olan Kuzey Kıbrıs ta gerek onların yumurtlama dönemi, gerekse denize bırakılacağı günü izlemek için turizm içinde oldukça fayda sağlayacaktır.” dedi.

Merit Crystal Cove Otel Genel Müdürü Ercan Turhan ise “Çalışmalarımızla toplumda bir farkındalık oluşturmaya çalışmaktayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin lokomotif sektörü turizmdir. Turizm hızla gelişmeye ve çeşitliliğini artırmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu projenin turizmin çeşitlilik kazanması adına önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Merkezin kuruluş aşaması ve faaliyetleri hakkında bir açıklama yapan Sosyal Sorumluluk Müdürü Silem Sargın Kara deniz kaplumbağalarının, deniz ve kıyı ekosistemi açısından vazgeçilmez bir role sahip olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yüzyıl içinde kıyılarda artarak devam eden insan faaliyetleri ve deniz kirliliği nedeniyle bu canlıların yaşam şansının iyice azaldığını belirten Kara, “Deniz yaşamının devamlılığını sağlayabilmek ve yaklaşık 100 milyon yıldan bu yana dünyamızda nesillerini devam ettirebilmiş bu olağanüstü canlıların yaşam şansını arttırabilmek çok önemli” dedi.

DENİZ KAPLUMBAĞASI HASTANESİ

Kuzey Kıbrıs’ta Girne bölgesinde Merit Crystal Cove Hotel’de kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin hazırlıklarına 10 Mayıs 2018’de başlandığını, yurt içinde ve yurt dışında alanında uzman isimler ile görüşmeler yapıldığını belirten Silem Sargın Kara şöyle devam etti;

“Merkezimizde, tedaviye ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarının en kısa sürede sağlıklı bir şekilde doğal yaşama dönmeleri için çalışmaktayız. Tarafımıza ihbarı gelen deniz kaplumbağalarının hızlıca merkezimize alınması sağlıyoruz. Gerekli kontrol ve muayenelerinin ardından medikal tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanıyor. Bu kapsamda merkezimize ‘deniz kaplumbağası hastanesi’ de denilebilir. Ayrıca, farkındalığı arttırmak için merkezimizde haftanın her günü ziyaretçi kabul ediliyor ve geziler düzenleniyor. Deniz kaplumbağalarının nesillerinin devamını sağlayabilmek ve onları koruyabilmek için bilgilendirmeler yapılıyor.”

Deniz kaplumbağalarının korunmasını gerektiren en önemli hususlardan birinin denizel yaşamlarında maruz kaldıkları olumsuz faktörler olduğunu söyleyen Sosyal Sorumluluk Müdürü Silem Sargın Kara şöyle dedi:

“Mayıs ayında başlayan üreme dönemleri yaklaşık olarak Eylül ayı sonlarına doğru bitmektedir. Bu zaman dilimi arasında ülkemize yuvalama yapan Caretta Caretta olarak da bilinen iribaşlı deniz kaplumbağası ve yeşil deniz kaplumbağası Cheloniamydas türlerine ait üreme biyolojileri ve kumsal kullanım durumları her yıl düzenli bir şekilde incelenmekte, veriler toplanmaktadır. Ancak, kaplumbağaların denizel yaşamları ve karşılaştıkları problemler hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu kapsamda öncelikle, merkezimize kabul ettiğimiz yaralı ya da hasta kaplumbağalardan elde edilen verileri düzenliyoruz. Bunları, ölü olarak kıyıya vuran kaplumbağaların nekropsilerinden elde edilen verilerle birleştiriyoruz. Tüm bu çalışmalar, denizel alanda kaplumbağaların maruz kaldıkları problemlerin tespit edilip yeni koruma stratejilerinin geliştirilmesine imkan sağlıyor. Bunun için elimizi taşın altına koymaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz

Mart ayı başı itibariyle merkeze toplam 12 adet deniz kaplumbağa geldi, bunlardan 3 tanesi tedavi edilerek denize salındı, 5 tanesinin halen tedavisi devam ediyor. 2 kaplumbağa ise kurtarılamadı.”

Silem Sargın Kara yaralanmaların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunun altını çizerek, “Bu süreçte şunu gördük ki, merkezimize kabul ettiğimiz hayvanlar, insan kaynaklı nedenlerden dolayı yaralanmış ya da hastalanmış. Ağlara takılmış, misinaya dolanmış, olta yutmuş veya enfeksiyon kapmış olan deniz kaplumbağaları günlerce ve hatta haftalarca denizde kalmaktadır. Ancak, bitkin düştüklerinde ya da öldüklerinde karaya vurmaktadır. Her geçen saat ise yaralı olanları ölüme daha da yaklaştırmaktadır. Bu tip kaplumbağaların bize haber verilmesi büyük önem taşımaktadır. Şu bir gerçektir ki yetişkin bir kaplumbağayı kurtarmak, neredeyse bin yavruyu denize göndermekle eşdeğerdir” dedi.