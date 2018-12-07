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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Capiton Construction’dan sorumluluk örneği

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Capiton Construction’dan sorumluluk örneği
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Ülkemizi Çarşamba gününden itibaren etkisi altına alan ve tüm toplumumuzu yarattığı yıkımla derin bir yasa boğan yoğun yağışlar sırasında Capiton Construction Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nin yaşanan vahim olaydan etkilenmemesi için gönüllü olarak ve hiçbir çağrı almadan tüm ekiplerini ve araç filosunun tamamını seferber etti. 

Metorolojiden gelen kötü hava raporlarını işittikten sonra tüm Capiton Construction çalışanlarına teyakkuza geçmelerini söyleyen Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun çok yakın geçmişte Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yağan yağışlar sonucu oluşan selde yaşanan acı tecrübelerin yaşanmaması refleksiyle hareket ettiklerini ifade etti. Devlet Hastahanesi etrafındaki dere yatağını ve menfezleri temizleyen ekipler, sel sularının verdiği tahribat karşısında zor anlar da yaşadı. Her koşulda halkımızın yanında olmak ve tüm imkanlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim devletimize olan inancımızın ve sorumluluğumuz gereğidir diyen Tekin Arhun, Tüm KKTC’yi yasa boğan yoğun yağışlarda hayatlarını kaybeden gençlerin ailelerine ve tüm KKTC halkına başsağlığı diledi.

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