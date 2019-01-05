Capitalbank ‘kadına şiddete’ dikkat çekti

Capitalbank, 2019 yılı için hazırladığı takvimde “kadına şiddet” konusuna dikkat çekti

Capitalbank, müşterileri için her yıl hazırlattığı takvimlerde, 2019 yılı için diğer yıllardan farklı olarak en büyük toplumsal sorunlardan biri olan “Kasına Şiddet” konusunu işledi. Her sayfasında şiddete uğrayan kadınların temsili fotoğrafları ve mesajların bulunduğu takvim, Capitalbank’ın KKTC genelindeki toplam 18 şubesinde ülkenin dört bir yanına ulaştırıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan banka yetkilileri, toplumumuzda her geçen gün kadına şiddet olaylarının artışını üzülerek gözlemlediklerini ve kurum olarak kadına şiddet konusunda mücadele eden sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına bu yolla bir nebze katkıda bulunmak istediklerini belirttiler. Uluslararası boyutta kadına karşı şiddetle mücadelenin yükseltildiği günler olduğunu ancak bu sorunun sadece belirli günlerde değil hergün konuşulması gerektiğine inandıklarını belirten banka yetkilileri; şiddete uğramış kadınların yetiştireceği toplumların da sağlıklı olmayacağının altını çizerek bu sorunla tüm toplumun elele verip birlikte mücadele etmesi gerekliliğinin önemine dikkat çektiler.

CapitalBank yönetim kurulu başkanı Tekin Arhun ise kurumların içinde bulundukları toplumla var olabileceğini, bu nedenle kurumların toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti. CapitalBank’ın 2019 yılından itibaren hazırlayacağı yıllık takvimlerde, ürün veya marka tanıtmak yerine toplumsal sorunlara dikkat çekeceği kararları olduğunu açıklayan Arhun, 2019 yılının şiddetsiz bir yıl olmasını dilediklerini ifade etti.