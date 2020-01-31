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Capital kalitesi belgelendi

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Inspect Belgelendirme Şirketi tarafından; kalite yönetim sistemleri, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin uluslararası standartlara uygunluğu uzun süre denetlenen Capital Grup iştirakleri Capitalbank, Capital Finans, Capital Sigorta, Trust Capital Reinsurance kalite standardı ISO sertifikalarını almaya hak kazandı.

Capital kalitesi belgelendi

Kalite, müşteri memnuniyeti ve bilgi güvenliği sistemleri yönetimi kapsamında verilen sertifikalar Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’a sunuldu.

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, alınan kalite belgelerini, “Capital Grup olarak, fiziki ve finansal başarılarımızın yanında, kalite yönetim sistemimiz ve bilgi güvenlik sistemlerimizle de bir başarıya daha imza attık. Kalite yönetimindeki bu başarımızı planlı bir şekilde çalışarak, müşteri odaklı ve çağdaş hizmet anlayışımızla elde ettik ve verdiğimiz hizmetlerin ulusal ve uluslararası standartlarda olduğunu belgeledik. Hep birlikte çalışarak çok yol kat ettik. Sürekli kendimizi geliştirip, yeniledik. Sonunda 3 belgeyi almaya hak kazandık. Bundan sonra da kurumlarımızda yüksek standarda ulaştırdığımız hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Bu başarının sağlanmasında katkısı olan tüm yönetici arkadaşlarıma ve kadromuza ayrıca teşekkür ediyorum" diyerek değerlendirdi.

Tekin Arhun açıklamasını; kalite belgelerini almanın haklı gururunu yaşıyoruz; ancak, bizim hedefimiz çok daha yukarılarda. Çünkü kalite fark yaratmaktır. Bizim hedefimiz de en yüksek oranda müşteri memnuniyetini sağlamak, müşterilerimizin beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak hizmette fark yaratmaktır, diyerek tamamladı. 

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