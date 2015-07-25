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Canlısoy teminatla serbest

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Akdeniz köyünde meydana gelen kazada beş yaşındaki Emre Ergün’e çarparak ölümüne neden olmak suçundan yargılanan araç sürücüsü Salih Canlısoy, kefaletle serbest bırakıldı...

Canlısoy teminatla serbest
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Akdeniz köyünde meydana gelen kazada beş yaşındaki Emre Ergün’e çarparak ölümüne neden olmak suçundan yargılanan araç sürücüsü Salih Canlısoy, kefaletle serbest bırakıldı

 

 

Evrim KAMALI

Akdeniz köyünde meydana gelen kazada 5 yaşındaki Emre Ergün’e çarparak ölümüne neden olmak suçundan yargılanan araç sürücüsü Salih Canlısoy dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının kazadan sonra tutuklandığını ve 2 gündür polis hücresinde tutulduğunu kaydeden polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

 

Yargıç Musa Avcıoğlu zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün polise giderek imza atması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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