Canlısoy, güvenliği için tutuklu

Küçük Emre’ye çarpan araç sürücüsü Salih Canlısoy mahkemeye çıkarıldı. Polis, kazanın ardından Emre’nin ailesi ile Canlısoy arasında gerginlik yaşandığını belirterek,...

Küçük Emre’ye çarpan araç sürücüsü Salih Canlısoy mahkemeye çıkarıldı. Polis, kazanın ardından Emre’nin ailesi ile Canlısoy arasında gerginlik yaşandığını belirterek, Canlısoy’un tutuklu kalmasının güvenliği açısından gerekli olduğunu bildirdi

Evrim KAMALI

Akdeniz köyünde geçtiğimiz akşam saatlerinde küçük Emre Ergün’ün yaşamını yitirdiği kazada araç şoförü Salih Canlısoy tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Ahmet Yurt olayla ilgili bulguları aktardı. Yurt, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Akdeniz köyünde meydana gelen trafik kazasında zanlı Salih Canlısoy’un kullanımındaki JU706 plakalı kamyon ile Atatürk caddesindeki toprak yolda bisikleti ile seyreden 6 yaşındaki Emre Ergün’e çarparak üzerinden geçtiğini söyledi. Polis, zanlının ağır yaralanan Emre Ergün’ü hastaneye götürmek amacı ile aracına bindirdiğini, Tepebaşı civarına geldiğinde ambulansın yaralıyı aldığını ancak hastaneye yetişemeden Emre’nin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Emre Ergün’ün annesinin Akdeniz köyünden babasının ise Düzovalı olduğunu, meydana gelen olayın ardından ailede gerginlik yaşandığını kaydeden polis, ayrıca kaza esnasında zanlının yanında iki kişi olduğunu belirtti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini ayrıca zanlının yaşanan gerginlik ortamında tutuklu kalmasının güvenliği açısından gerekli olduğunu belirterek 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Musa Avcıoğlu huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek soruşturma maksatlı zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.