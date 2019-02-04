Canını zor kurtardı

Surlariçi bölgesindeki Reşadiye Sokak'ta Dilek ve Ufuk Barani çiftine ait iki katlı kerpiç ev dün akşamüzeri aniden çöktü. Evde bulunan Dilek Barani, ev çökmeye başladıktan sonra camları kırarak sokağa fırlayarak kurtardı

Murat ASLAN

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde iki katlı kerpiç bir ev, dün öğleden sonra çökerek tamamen yıkıldı. Surlariçi'ndeki tahribata bir yenisi eklenirken, İtfaiye olaya müdahale etti.

Reşadiye Sokak'ta Dilek ve Ufuk Barani çiftine ait iki katlı kerpiç ev saat 15.45'te çöktü.

Tamamen yıkılan ve kullanılamaz hale gelen evin içinde, olay anında herhangi birinin bulunmadığını açıklayan Polis Basın Subaylığı, yıkılan evin bitişiğindeki 103 numaralı evin bir odasının da yıkılarak hasar gördüğünü kaydetti.

CAMLARI KIRARAK CANINI KURTARDI

Anibal Restoran'ın arka sokağındaki çökme, başkentte korkulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Söz konusu evde yaşayan Dilek Barani, dehşet anlarını gazetemizle paylaşırken, ev çökmeye başladıktan sonra camları kırarak sokağa fırladığını ve canını kurtardığını anlattı.

Yetkililere evin durumu ile ilgili daha önce birçok kez uyarı yaptıklarını, kendilerine kalacak bir yer verilmesi için talepte bulunduklarını söyleyen Barani, şimdi ne yapacaklarını bilemediğini ifade ederek yardım çağrısında bulundu.