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Çanakkale kampındaki olayla ilgili soruşturma

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Eğitim Bakanlığı, Çanakkale kampındaki olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakan Özyiğit, “Müsamaha göstermeyeceğiz. Söz konusu kişinin görevden uzaklaştırılmasını istedik, bu kişi bir daha organizasyonda görev almayacak” dedi

Çanakkale kampındaki olayla ilgili soruşturma
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çanakkale kampındaki bir görevlinin, KKTC öğrenci kafilesine yönelik yaklaşımının kabul edilemez olduğunu, Türkiye yetkililerine bunu ilettiklerini ve bu kişinin derhal görevden uzaklaştırılmasını istediklerini açıkladı. 
Özyiğit, “İstisna olsa bile çocuklarımıza yönelik bu şekilde hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirten Özyiğit, söz konusu kişinin bir daha böyle bir organizasyonda görev almayacağını; aynı kafilede görevli KKTC’den giden öğretmenlerin de bakanlığa çağrıldığını ve olay sırasındaki tutumlarının inceleneceğini kaydetti.
Bakan Özyiğit, Çanakkale kampında bir görevlinin KKTC’den giden öğrencilere yönelik sert ifadeler içeren sözleri konusunda, Facebook sayfasından açıklama yaptı.
“Çanakkale kampında bir görevlinin çocuklarımıza yaklaşımı hiçbir şekilde kabul edilemezdir” ifadelerini kullanan Cemal Özyiğit, önceki akşamdan beridir yaşanan olay hakkında soruşturma yürüttüklerini bildirdi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, kamplarla ilgili sorumlu Türkiye yetkililerine yaşanan olayın kendi açılarından kabul edilemez olduğunu bildirerek ve ilgili görevlinin derhal görevinden uzaklaştırılmasını istediklerini, bu kişinin bir daha böyle organizasyonda görev almayacağını açıkladı.
Kafilede yer alan KKTC’deki görevlileri de bakanlığa çağırdıklarını ve olay sırasındaki tutumlarının inceleneceğini belirten Özyiğit, şu bilgileri de paylaştı:
“Diğer taraftan bu yıl kamplarla ilgili belli prensipleri ortaya koyduğumuzu ve bunun geri dönüşünü takip ettiğimizi belirtmek isterim. Bugüne kadar adaya dönen 20'den fazla ekipten aldığımız dönütlerden bu yılki kampların geçtiğimiz yıllara göre çok daha verimli geçtiğini ve önceden yaşanan bazı talihsiz yaklaşımların bu yıl gerçekleşmediğini gözlemledik. Bu son yaşanan olayla ilgili tavrımız da buna paraleldir. İstisna olsa bile çocuklarımıza yönelik bu şekilde hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz.”

 

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