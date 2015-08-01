Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Çamlıbel Bucak Panayırı Kültür Sanat Festivali”nin 4’üncüsü başladı....

Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Çamlıbel Bucak Panayırı Kültür Sanat Festivali”nin 4’üncüsü başladı.

Festivalin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta yürütülen çözüm sürecinin; BM süreci olduğuna vurgu yaparak, “AB çözüm masasının parçası değildir, masanın yanındadır, görevi teknik ve uzmanlık bilgisi sağlamaktır” dedi.



Akıncı, Kıbrıs Türkü’nün haklarını savunarak, karşıda da bir toplum olduğunu unutmadan, adaletli, kalıcı, sağlam bir barışın temellerini atmak hedefiyle çalışacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra açılışına Başbakan Ömer Kalyoncu’nun da katıldığı festival yarın tamamlanacak.

Bölgenin tarihi ve kültürel mirasını korumak, ayrıca bölgeyi bir “çekim merkezi” haline getirmek amacıyla düzenlenen festivalin bu yılki teması, bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden olan “domates” olarak belirlendi. Festival, Çamlıbel köy meydanında yer alıyor.

Törenin açılış konuşmasını yapan ÇAMSEV Başkanı Adıgüzel Akdeniz, en kaliteli domatesin Çamlıbel bucağında yetiştiğini savunarak, domates üreticilerinin zor günler yaşadığını söyledi ve hükümetten bu konuda önlem almasını istedi.



Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy da, bu tür etkinliklerin amacının kültürün yeni nesillere aktarımını sağlamak ve bölgeler arası sosyal kaynaşmayı artırmak olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türkü’nün daha büyük ve uluslararası organizasyonlarda kendini gösterme şansı bulmasını diledi.





KALYONCU

Başbakan Ömer Kalyoncu da, festivalde domates temasının seçildiğine dikkat çekerek, domatesin bölgede yaygın olarak üretildiğini ve üretimin fazla olduğu dönemlerde de değerinin düştüğünü söyledi.



Bu durumda yapılması gerekenin ürünün para ettiği dönemde ithal izinlerinin verilmemesi olduğunu belirten Kalyoncu, hükümet olarak buna dikkat edeceklerini vurguladı.



AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, festivallerin ürünlerin tanıtılması yanında sosyal açıdan da katkı sağladığına vurgu yaparak, hemen hemen her yerleşim biriminde yapılan bu tür sosyal etkinliklerin devamını diledi.



Akıncı, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak son günlerde bazı bilgi kirlilikleri yaşandığını belirterek, bu konulara açıklık getirdi.

“Liderler görüşüp anlaşıyor, bu iş bitecek” söylemlerine dikkati çeken Akıncı, anlaşma hedef, niyet ve kararlılığıyla uğraştıklarını ve çıkacak olan anlaşma metninin mutlaka halk onayına sunulacağını söyledi.



Bilgi kirliliği yaratılan diğer bir konunun AB Komisyon Başkanı’nın adaya gelişi olduğuna değinen Akıncı, “Çözüm süreci BM sürecidir. AB çözüm masasının parçası değildir, masanın yanındadır, görevi teknik ve uzmanlık bilgisi sağlamaktır” dedi.



Akıncı, çözüm sonrasında Kıbrıs Türklerinin de AB’ ye gireceğini, dolayısıyla da hazırlık sürecinin hızlandırılması gerektiğini anımsatarak, hellimin tescili konusunda yaşanan süreç hakkında bilgi verdi.



Akıncı, Kıbrıs Türkü’nün haklarını savunarak, karşıda da bir toplum olduğunu unutmadan, adaletli, kalıcı, sağlam bir barışın temellerini atmak hedefiyle çalışacağını da ifade etti.



Konuşmaların ardından festival dans gösterileriyle sürdü.