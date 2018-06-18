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ÇAM-SEV’den Çamlıbel Sağlık Merkezine araç bağışı

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Osmanlızade Otomotiv Ltd. Direktörü Osman Osmanlızade tarafından ÇAM – SEV Derneği’ne bağışta bulunulan araç Çamlıbel Bucağı Sağlık Merkezi’ne verilmek üzere Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi

ÇAM-SEV’den Çamlıbel Sağlık Merkezine araç bağışı
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 Sağlık Bakanlığı’na, Çamlıbel Bucağı Sağlık Merkezi’ne tahlil sonuçlarının ulaşımı, tıbbi malzeme ve ilaçların taşınması gibi ihtiyaçlarda kullanılmak üzere 1 adet araç bağışında bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği’nin ( ÇAM-SEV) de katkı koyduğu bağışı, iş insanı Osman Osmanlızade yaptı.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen araç teslim töreniyle 1 adet yeni Nissan Marka araç Bakanlık Müsteşarı Ömer Gür’e teslim edildi. Aracın Çamlıbel Sağlık Merkezinde yapılacak muayene sonucu  hastaların tahlil  sonuçlarının erken bir zamanda çıkarılması ve  tıbbı malzeme ile ilaçların Lefkoşa’ya  getirilip götürülmesinde ulaşım imkanlarını sağlamak için kullanılacağı bildirildi.

Çam - SEV Dernek Başkanı Adıgüzel Akdeniz, “Osman   Osmanlızade’ye araç  ihtiyaç talebimize vermiş olduğu fiili destekten dolayı  Çamlıbel Bucağı halkı adına teşekkür eder, en anlamlı yatırım olan sağlığa katkınız örnek teşkil ederek, dalga dalga K.K.T.C .sathına yayılmasını temenni ederiz” dedi.

Öte yandan çalışma arkadaşları Yusuf Akmandor Süt Ürünleri Ltd. Direktörü  Fayık Akmandor ‘un , tüm maddi ve manevi yardımlarına teşekkür eden Akdeniz “Çam-Sev ekibinin bir parçası olduğu için çok mutluyuz. Gösterdiği çabayla kısa sürede işlerin sorunsuz yürümesine katkı sağladığından, ihtiyacımız olduğunda bize yardım etme azmi için gerçekten minnettarız” dedi.

ÇAM- SEV Dernek Başkanı Akdeniz “Ayrıca Çamlıbel Bucağında bir Sağlık Merkezinin kurulmasına ve halen hizmette bulunulmasına öncelik eden katkı koyan  K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı’na ; sorunlarımızı çözülmesinde yardımcı olan , yoğun ilgi gösteren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür’e  ve  Çamlıbel Sağlık Merkezinde en iyi şartlarda hizmet vermeye çalışan ve büyük gayret gösteren doktorlarımıza, hemşirelerimize , ambulans şoförlerimize  ve diğer çalışan personelimize  çok teşekkür ederiz” diye konuştu..

ÇAM-SEV Derneği  olarak bu zor günleri aşarak bugünlere geldiklerini ifade eden Akdeniz, bundan sonra  da  yapacakları projelerle daha yükseklere tırmanacakları belirttiler.

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