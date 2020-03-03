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Çaluda ve Ünverdi yargı huzurunda

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Müsteşarlık yaptığı dönemde hakkında usulsüzlük suçlaması olduğu için dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi mahkemeye çıktı

Çaluda ve Ünverdi yargı huzurunda

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıktı.

Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu ve avukatlar Mustafa Asena ile Serhan Çınar hazır bulundu. Mavioğlu, Başsavcılıkta memur olan Ceren Kalfaoğlu Aksun’u tanık olarak dinletti. Aksun, milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması kararını içeren belgeleri mahkemeye sundu. Savcı, ithama hazır olduğunu belirtti.

Avukatlar, dosyayı incelemek için davanın ertelenmesini talep etti. Yargıç Şevket Gazi, davayı 5 Mart Perşembe gününe erteledi.

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