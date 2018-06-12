Çaluda, KIB-TEK hakkında suç duyurusunda bulunacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, KIB-TEK ile ilgili tespit ettiğini savunduğu bir yolsuzluk raporu hakkında, gerekli belgelerle birlikte suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Çaluda, yazılı açıklamasında, yarın saat 10:00’da Başsavcılığa giderek başvuru yapacağını ve Başsavcılık önünde bir de basın açıklaması yapacağını ifade etti.