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Çaluda, KIB-TEK hakkında suç duyurusunda bulunacak

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Çaluda, KIB-TEK hakkında suç duyurusunda bulunacak
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 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, KIB-TEK ile ilgili tespit ettiğini savunduğu bir yolsuzluk raporu hakkında, gerekli belgelerle birlikte suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
Çaluda, yazılı açıklamasında, yarın saat 10:00’da Başsavcılığa giderek başvuru yapacağını ve Başsavcılık önünde bir de basın açıklaması yapacağını ifade etti.

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