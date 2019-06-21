Çalışma yaşamında genel af gündemde

Çalışma yaşamı için genel af çıkarılması planlanıyor. Çalışma Bakanı Sucuoğlu, her 5 kişiden birinin kayıt dışı olduğunu vurguladı ve Ekim ayı başında Meclis Komitesi’ne gidecek şekilde genel affı çıkarmayı düşündüklerini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalışma yaşamı için genel af düşündüklerini söyledi.

Sucuoğlu, TV Güneş’e konuk oldu ve bakanlığa geldiği günden bu güne yaptığı çalışmalar yanında Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, veriler ışığında kayıt dışılığın yüzde 20.44’e çıktığını ve bu rakamın çok yüksek olduğunu, her 5 kişiden birinin kayıt dışı olduğunu vurguladı.

Bu durumun iki sakıncası olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, “Birinci sıkıntı; bir insanın kayıt dışı olmasıdır, insani anlamda sıkıntıdır, örneğin sağlıkta sıkıntı yaşasa gidebileceği bir hastane yoktur ve para ödemek zorunda kalacaktır. Bir de devlet açısında sıkıntı vardır, buradaki en büyük amaçladığımız nokta, bu rakamı aşağılara çekebilmektir” ifadelerini kullandı.

Bu sorunu minimize etmek için çalışma içinde olduklarının altını çizen Sucuoğlu, geniş kapsamlı çalışma içerisinde olduklarını, Ekim ayı başında Meclis Komitesi’ne gidecek şekilde genel affı çıkarmayı düşündüklerini söyledi.

Sucuoğlu, bazı formüller düşündüklerini de belirterek, Ercan Havalimanı’nda ciddi kontrol sistemi yaratmak istediklerini ifade etti.

Mevcut yapının geçen süreçte insan kaçakçılığı noktasına geldiğini vurgulayan Sucuoğlu, gurupların oluştuğunu ve bu gurupların farklı ülkelerden insanları getirerek çalıştırdıklarını kaydetti.

Kayıt dışılığı kontrol altına aldıktan sonra primleri düzgün yatıran işverenlere mükafatlarının olacağını kaydeden Sucuoğlu, “Düzgün yatırım yapanların isimlerini de ilanlarla halka sunacağız. Kayıt dışılığı kontrol altına alma hedefimiz var” dedi.

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Sucuoğlu, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı döneminde de üzerinde çalıştığımız bir konuydu, geldiğimiz gün itibariyle önümüze getirdik, bir şeyler yapılmaya çalışıldı, ama istediğimiz şekilde gitmedi ama hızlandıracağız. Yıl sonuna kadar bakanlığımızı ilgilendiren kısmı bitireceğiz. Şu an Tabipler Birliği ile görüşme olacak. Genel sağlık sigortasına gidecek yolun ilk adımını atıyoruz, radyolojik tetkikler konusunda bunu sigortalılara açıyoruz. Örneğin MR çektiniz ve ücreti 100 TL. Bunun yarısını biz ödüyoruz. Tüm sigortalılar istediği yerde muayene olacak. Üçüncü aşama da ameliyatlar gelecek. Peyderpey adımlarımızı atacağız”

