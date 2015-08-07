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Çalışma yasağa uymayan 23 işverene yazılı uyarı verdi

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Aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışma yasağı getiren İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, iki günde yasağa uymayan 23 işverene yazılı uyarı verdi. Denetimlerde iki işverene 6 kaçak işçi çalıştırmaktan...

Çalışma yasağa uymayan 23 işverene yazılı uyarı verdi
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Aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışma yasağı getiren İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, iki günde yasağa uymayan 23 işverene yazılı uyarı verdi. Denetimlerde iki işverene 6 kaçak işçi çalıştırmaktan toplam 50 bin TL para cezası kesildi

 

 

Aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışma yasağı getiren İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, bu yasağa uymayan işletmelere ceza kesti.

Bakanlık yasağın uygulamaya girdiği iki günde yasağa uymayan 23 işverene yazılı uyarı verdi. Denetimlerde iki işverene 6 kaçak işçi çalıştırmaktan toplam 50 bin TL para cezası kesti.

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Alo 102 ihbar hattına toplam 88 ihbar yapıldığını belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Çalışma Dairesi tarafından toplam 121 teftiş yapıldı.  Bu teftişlerde toplam olarak 23 yazılı uyarı yapıldı ve faaliyetleri durduruldu. Bu denetimlerde tespit edilen 6 kaçak işçi için 2 işverene toplam olarak 50,250 TL idari para cezası kesildi.

Söz konusu yasağa, ilk güne nazaran ikinci günde daha duyarlı davranıldığı ve çalışma yasağına büyük oranda uyulduğu tespit edilmiştir.

Yasağın devam edeceği önümüzdeki 2 günlük sürede de ayni şekilde denetimlere devam edilecektir”.

 

 

 

Tarih

Lefkoşa

Gazimağusa- İskele

Girne

Güzelyurt

05 Ağustos 2015 – Çarşamba

28 ihbar

28 teftiş

8 uyarı yapıldı

10 ihbar

12 teftiş

 

20 ihbar

21 teftiş

2 uyarı yapıldı

2 ihbar

2 teftiş

 

 

06 Ağustos 2015 – Perşembe

11 ihbar

17 teftiş

7 uyarı yapıldı

(kaçak işçi cezası kesildi  

      1 kişi – 8375 TL)

6 ihbar

26 teftiş

2 uyarı yapıldı

10 ihbar

11 teftiş

1 uyarı yapıldı

(  kaçak işçi cezası kesildi    

5 kişi – 41875 TL )

1 ihbar

4 teftiş

3 uyarı yapıldı
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