Çalışma huzuru kalmadı

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı ama ülkedeki hekimler mutsuz. Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, “Sağlık sistemi bu günün bayram olarak kutlanmasına uygun değil… Mutlu değiliz” dedi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, hekimlerin sadece sağlıktaki ve meslekteki sorunların aşılmasında değil ülkenin, dünyanın sorunlarının aşılmasında da sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Tıp Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Gürkut, “Hekimler 100 yıl önce başlattığı yürüyüşü devam ettiriyor. Ne Kıbrıs’taki ne de Türkiye’deki sağlık sistemi bu günün bayram olarak kutlanmasına uygun değil… Mutlu değiliz” dedi.

“Mesleğimizi seviyoruz” vurgusunda bulunan Gürkut, “Daha iyi şartlarda meslek icra edeceğimiz günler için mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Modern tıp eğitim veren okulun 14 Mart 1827’de, Osmanlı döneminde açıldığını, bu tarihten 92 yıl sonra tıbbiye öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde 1919’da işgal altındaki İstanbul’da bir yürüyüş düzenlendiğini belirten Gürkut, tıp mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlattığı 14 Mart 1919’un üzerinden 100 yıl geçtiğini söyledi.

Bugün Türkiye’de, Türk Tabipleri Birliği üyelerinin savaş karşıtı söylemleri nedeniyle yargılandığını, bazı yöneticilerin ceza aldığını kaydeden Gürkut, “Biz yaşamı savunmak zorundayız. Yaşamı uzatmak, iyileştirmek için bu mesleği yapıyoruz. Bir hekim taraf olacağı tek savaş yaşam savaşıdır. Şiar edinilmesi gereken bir konu hakkında açıklama yapan hekimlerin yargılanması üzerinde durulması gereken bir konu” dedi.

Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği’nin bu yıl kutlama yapmak yerine yürüyüş düzenleyeceğini belirten Özlem Gürkut, öğrenci Hikmet’in önderliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden Kadıköy’e düzenlenen yürüyüşün 100’üncü yıldönümünde İstanbul’da aynı yerde yürüyüş düzenleneceğini söyledi.

Kıbrıslı Türk hekimlerin de bu yürüyüşe destek vermek üzere eş zamanla bir yürüyüş gerçekleştireceğini kaydeden Gürkut, 17 Mart Pazar günü saat 12.00’de Girne kapısından Surlariçi’ne yürüneceğini belirtti.

SARAY OTEL’DEKİ BALOLARDAN BUGÜNLERE...

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık sisteminde yaşanan sorunları, mesleğin sorununu dile getirdiklerini, çözüm önerilerini ortaya koyduklarını belirten Özlem Gürkut, meslek örgütü olarak hekimlerin mesleki ve sosyo-kültürel gelişimleri için de organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.

1956’de kurulan Kıbrıslı Türk Hekimleri Birliği’nin daha sonra Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olduğunu anımsatan Gürkut, “İngiliz yönetiminin yasalarına göre bu örgüt 21 hekimle kurabilirdi ancak bu sayıya ulaşılamadı. Birlik 20 hekim bir de veteriner hekimle kuruldu. Kıbrıslı Türk Hekimler Birliği 1976’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ismini aldı. Yasamız da bu tarihte Cumhuriyet Meclisi’nden geçti. 1974’lerden önce hekimlerin Saray Otel’de düzenlenen balolarda kutladığı 14 Mart tıp bayramı 1990’ları başından itibaren Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin önderliğinde hafta boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor” dedi. Gürkut, Türkiye’de 14 Mart’ın 1976’dan beri tıp haftası olarak kutlandığı bilgisini de verdi.

Kıbrıs Türk hekimleri arasında değerli, mesleğini severek yapan meslektaşları olduğunu söyleyen Gürkut, “Çalışma şartları bizi mutlu edecek düzeyde değil. Ne özelde ne de kamuda… Hastalar aldığı hizmetten mutsuzluğu bizim verdiğimiz hizmetten tatminsizliğimizi getiriyor. Sürekli değişen yasalar ve çalışma koşulları nedeniyle neredeyse her hekimin tabii olduğu şartlar, emeklik yaşı, ücretler farklı… Ama hepimiz aynı yerde görev yapıyoruz. Çalışma barışı kalmadı. Gündemde olan kamu reformu da bizi endişeye sevk ediyor” dedi.