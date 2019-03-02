banner255
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
28 0
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
55 0
 
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
31 0
34 0
40 0
Büyük ikramiye Lefkoşa'da
Büyük ikramiye Lefkoşa'da
30 0
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
27 0
banner82

Çalışma Dairesi Lefkoşa'da 6 inşaatı durdurdu

banner27

Çalışma Dairesi, Lefkoşa’da gerçekleştirdiği iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde teftiş edilen13 inşaattan 6’sı, iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli koşullar tespit edildiği gerekçesiyle mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar durduruldu

banner262
Çalışma Dairesi Lefkoşa'da 6 inşaatı durdurdu

Çalışma Dairesi, Lefkoşa’da gerçekleştirdiği iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 6 inşaatın faaliyetini, gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurdu; 4 iş yerine ise yazılı uyarı yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çalışma Dairesi müfettişleri İş Yasası altında bulunan “1998 Sayılı İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" ile "35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası" kapsamında Lefkoşa’da rutin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde bulundu.

Teftiş edilen 13 inşaattan 6’sı, iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli koşullar tespit edildiği gerekçesiyle mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar durduruldu.

4 inşaata ise Çalışma Dairesi tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması amacıyla yazılı uyarı verildi.

Bakanlık, kapatılan veya uyarı alan şirketlerle ilgili şunları açıkladı:
“Dün ve bugün  Lefkoşa’da yapılan denetimlerde;  Hamitköy’de  Nazım Behlül’e ait inşaat ile  Özinanç İnşaat Şti. Ltd; Gönyeli’de Baştaşlar İnşaat Şti. Ltd. İle İrfan Göçen  İnşaat ve Emlak Şti. Ltd,  Dumlupınar bölgesinde ve  Gelibolu bölgesinde  Cysing Construction Ltd.’e ait iki  inşaat ;  İnşaat Tüzüğü’nün 6.maddesi 1. fıkrası;  60.maddesi (1)(2)(3) fıkrası, 26. Maddesi , 57.maddesi, 23. Maddesi  (1)(2) fıkrası,  66. Maddesi ,  62. Maddesi (2)fıkrası ve    İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 8.maddesi uyarınca kapatılmıştır. Hamitköy’de Labor  İnşaat Şti. Ltd,  Gönyeli’de Ali Kofalı Construction Ltd, Kızılbaş’ta Erkan Turan İnşaat Ltd.  Ve Marmara bölgesinde  Kızıl İnşaat Ltd’e ait inşaata ise, ilgili mevzuat kapsamında; tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması  için Çalışma Dairesi tarafından uyarı verildi.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.