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Çalışma Affı”na başvurular 17 Şubat’ta sona eriyor

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Çalışma Affı”na başvurular 17 Şubat’ta sona eriyor

Kayıt dışı duruma düşmüş işçilerin kayıt altına alınması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Çalışma Affı” 17 Şubat’ta sona eriyor.

Kayıt dışı işgücü nedeniyle ülke ekonomisinde, sosyal güvenlik sisteminde ve çalışma yaşamında oluşan sorunların giderilmesi hedefiyle hazırlanan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası,  19 Kasım 2019’da  Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası  kapsamında, KKTC sınırları içerisinde bulunup, ülkeye ön izinle gelip çalışma izni çıkarmamış, çalışma izni veya iş kurma izninden dolayı kayıt dışı duruma düşüp vize cezası oluşan kişiler, bir asgari ücret tutarında  ( 3 bin 400 TL) para cezası ödeyerek 17 Şubat Pazartesi günü, mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak aftan yararlanabilecek.
Af hakkında bilgi edinmek   isteyenler, csgb.gov.ct.tr  adresinden,  Facebook, Instagram, Twitter üzerinden  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na  ulaşarak, Çalışma Dairesi Bölge Amirliklerine başvurarak ya da ALO 102 İhbar  Hattı’nı ücretsiz arayarak  detaylı bilgi alabilirler.

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