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Çalışma affı yürürlüğe girdi

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Çalışma affı yürürlüğe girdi

Kayıt dışı işgücü nedeniyle ülke ekonomisinde, sosyal güvenlik sisteminde ve çalışma yaşamında oluşan sorunların giderilmesi hedefiyle hazırlanan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
ÇALIŞMA AFFI, 90 GÜN GEÇERLİ OLACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasa Değişikliği,  Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği 19 Kasım 2019 tarihinden itibaren 90 gün süreyle geçerli olacak.
KKTC sınırları içerisinde bulunup, ülkeye ön izinle gelip çalışma izni çıkarmamış, çalışma izni veya iş kurma izninden dolayı kayıt dışı duruma düşüp vize cezası oluşan kişiler aftan faydalanmak için, bir asgari ücret tutarında  ( 3 bin 400 TL) para cezası ödeyerek aftan yararlanabilecek.
Yasa hakkında bilgi edinmek   isteyenler, csgb.gov.ct.tr  adresinden,  Facebook, Instagram, Twitter üzerinden  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na  ulaşarak, Çalışma Dairesi Bölge Amirliklerine başvurarak ya da ALO 102 İhbar  Hattı’nı ücretsiz arayarak  detaylı bilgi alabilecek.

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