Çalışanların dört gözle beklediği 1500 TL'ler ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında ücret desteği almaya hak sahibi olan çalışanlara mayıs ayına ait Ücret desteği ödeniyor.

Balanlık tarafından yapılan açıklama şöyle denildi:

"Mayıs ayı 1500 TL ücret desteği çalışanların hesabına yatırıldı.

25 Mart 2020 tarihinde Covid -19 tehdidiyle mücadele kapsamında, Bakanlar Kurulu tarafından alınan ekonomik önlem ve destekler çerçevesinde, 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için İstihdam Destekleme Merkezi tarafından işletmelerin devamlılığının ve istihdamın sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışanlara verilmesi kararlaştırılan 1,500 TL ücret desteğinin Mayıs ayı için olan ödemesi; 24 Haziran Çarşamba gününden itibaren çalışanların hesabına yatırılmaya başlanmıştır.

24 Haziran -26 Haziran 2020 tarihleri arasında 7529 çalışanının hesabına İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından Mayıs ayına ait 1500 TL ücret desteği ödemesi yapılmıştır.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı"