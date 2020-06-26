banner411
banner69
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
7 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
400 0
 
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
75 0
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
79 0
Avantaj Doğan pençesinde
Avantaj Doğan pençesinde
101 0
Nicosia Group ödülleri sergiledi
Nicosia Group ödülleri sergiledi
150 0
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
71 0
banner460

Çalışanların dört gözle beklediği 1500 TL'ler ödendi

banner27

Çalışanların dört gözle beklediği 1500 TL'ler ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında ücret desteği almaya hak sahibi olan çalışanlara mayıs ayına ait Ücret desteği ödeniyor.

Balanlık tarafından yapılan açıklama şöyle denildi:

"Mayıs ayı 1500 TL ücret desteği çalışanların hesabına yatırıldı.

25 Mart 2020 tarihinde Covid -19 tehdidiyle mücadele kapsamında, Bakanlar Kurulu tarafından alınan ekonomik önlem ve destekler çerçevesinde, 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için İstihdam Destekleme Merkezi tarafından işletmelerin devamlılığının ve istihdamın sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışanlara verilmesi kararlaştırılan 1,500 TL ücret desteğinin Mayıs ayı için olan ödemesi; 24 Haziran Çarşamba gününden itibaren çalışanların hesabına yatırılmaya başlanmıştır.

24 Haziran -26 Haziran 2020 tarihleri arasında 7529 çalışanının hesabına İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından Mayıs ayına ait 1500 TL ücret desteği ödemesi yapılmıştır.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı"

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.