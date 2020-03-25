Çalışan kişilere izin kağıdı şart

Sokağa çıkma yasağına dahil olmayan kamuda veya özelde görevli şahıslar, çalıştığı yerlerden izin kağıdı almaları gerekecek. Halktan gelen acil talepler için sokağa çıkma izin belgesi başvurularında bölge polis müdürlüklerine yetki verildi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kısmı sokağa çıkma yasağı konusunda İçişleri Bakanlığı’nın genelge yayımladığını hatırlatarak kamuda veya özelde görevli şahısların çalıştığı yerlerden izin kağıdı almaları gerektiğini, acil arıza, tamirat, tadilat gibi bireysel izinlerde ise vatandaşların polis veya kaymakamlıklara başvurmaları gerektiğini kaydetti.

Baybars, Kaymakamlıkların 9.00-13,00 arasında çalışacağını, vatandaşların bu saatlerde izin için başvurabileceğini kaydetti.

Halkın yasağa uymaları çağrısında bulunan Bakan Baybars, uymayanların 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, acil hizmet ve desteklerin aksamaması, halktan gelen acil taleplere yaygın cevap verebilmek amacıyla sokağa çıkma izin belgesi başvurularında bölge polis müdürlüklerine de yetki verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kişilerin kendi bölge polis müdürlüklerinden de izin belgesi başvurusu yapabilecekleri belirtilerek, bunun yanı sıra kişilerin sokağa çıkma izin belgesi başvurusu için altı ilçe Kaymakamlığının hafta içi 09.00-13.00 saatleri arasında sadece sokağa çıkma izin belgesi başvurusu almak için açık tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi çerçevesinde halka en hızlı ve güvenli şekilde yardımcı olmak, destek vermek için çalışan Kaymakamlıkların acil destek hatları ve WhatsApp mesaj hatlarında aşırı yoğunluk yaşadığı belirtilen açıklamada, “Bu durumun acil hizmet ve yardımların aksamasına neden olmaması için kişilerin sokağa çıkma izin belgesi başvurusu amacıyla sadece kendi ilçelerindeki kaymakamlıkların irtibat numaraları ve WhatssApp mesaj hatlarından tek başvuru yapmaları yeterli olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi kapsamı dışında kalanlar ve verilen irtibat / WhatsApp mesaj hatlarına birden fazla mesaj atan kişilerin izin belgesi başvurularının oluşturulan denetim sistemi tarafından güvenlik tedbirleri açısından ret edileceğine dikkat çekilen açıklamada, İzin Belgesi Başvurusu yapacak kişilerin Kaymakamlıklara ve Bölge Polis Müdürlüklerine tek başvuru yapmış olması gerektiği belirtildi.

İzin Belgesi Başvurusu yapacak olan kişilerin İrtibat ve WhatsApp mesaj hatlarından tek seferde belirtmesi gereken zorunlu bilgiler şöyle:

“Adı-Soyadı, Kimlik Numarası, Adresi, Varış Adresi, Görev/Amaç, Gün ve Saat”

İzin belgesi almak için kişilerin bulunduğu İlçe Kaymakamlıkları ile temas etmesi gereken WhatsApp mesaj hatları şöyle;

WHATSAPP MESAJ HATLARI

Lefkoşa için : 0548 829 1051

Gazimağusa için : 0548 829 1052

Girne için : 0548 829 1053

İskele için : 0548 829 1054

Güzelyurt için : 0548 829 1055

Lefke için : 0548 829 1056

MERKEZ KAYMAKAMLIĞI WHATSAPP MESAJ HATTI

Lefkoşa İçin : 0539 102 0174

Düzenlenecek sanal izin kağıdı ile de izinlendirme yapılabilecek