Çalışan, kasadan para çaldı

Gönyeli’de Başmanlar’a ait Nike mağazasında çalışan Cumali Yaşar, işyerindeki para kasasından 5 bin 600 TL çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Evrim KAMALI

Gönyeli’ de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Ali Başman'ın yapmış olduğu Başman Tekstil ltd 'e ait Nike mağazasında hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan şirket çalışanı Yaşar Cumali dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, olguları aktardı. Polis, Zanlı Yaşar Cumali’nin müstahdem tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu kaydetti. Polis, -13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Lefkoşa'da Gönyeli’ de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Ali Başman'ın yapmış olduğu Başman Tekstil ltd 'e ait Nike mağazasında bulunan para kasası içerisindeki 5 bin 600 TL nakit para konu iş yerinin müstahdemi olan Mağusa'da sakin Cumali Yaşar tarafından sirkat edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, olay polisin bilgisine 16 Aralık 2019 tarihinde saat 17.30 raddelerinde geldiğini ve zanlının 16 Aralık 2019 tarihinde zanlı derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca alınacak kamera görüntüleri ışığında zanlının konu iş yerinde geçmişe dönükte mesele ile bağlantılı olarak aynı suçu işlemiş olma olasılığı olduğunu belirterek, zanlının serbest kalması halinde temin edilecek ifadelere etki etme olasılığı olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için ilk nazarda zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.