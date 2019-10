Çakar, Girne Havaalanı’na inecekmiş!

Ahmet Çakar, yine tartışma yaratacak ifadeler kullandı: “Kuzey Kıbrıs beni istenmeyen adam ilan edecekmiş. Yemişim sizin istenmeyen adamınızı. Ben elimi kolumu sallayarak gelirim. Eğer maçan yiyorsa ben Girne Havaalanı’na ineceğim, elinden geleni ardına koyarsan Akıncı değilsin.”

Türkiye'nin eski futbol hakemlerinden ve spor yorumcularından Ahmet Çakar, saygısız söylemlerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Türk halkına yönelik sözleri büyük tepki çeken spor yorumcusu Ahmet Çakar, yine tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Bir YouTube kanalında büyük infial uyandıran sözlerini ve gelen tepkileri yorumlayan Çakar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı hedef alarak söylediği “Bu gol ona girsin” sözüyle aslında “mesaj olarak gitsin” demek istediğini savunurken, saygısız söylemlerde bulunmaktan da geri durmadı.

Çakar, istenmeyen adam ilan edilmesi ve KKTC’ye girişinin engellenmesi yönündeki çağrılar için de yine tepki çeken ifadeler kullandı.

İşte Çakar’ın o sözleri:

“Bu gol ona girsin derken bunu hakaret anlamında söylemedim, bu gol ona mesaj olarak gitsin demek istedim. Dünyanın gözü Paris’teydi. Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı. Az bile demişim kendine. O koltukta oturuyorsan, öyle bir ülke varsa, onun şehit kanına, Rauf Denktaş ve mücahitlerin kanlarına, şehadetlerine borçlusun. Diplomatik sonuç. Lan Kıbrıs Barış Harekatı tıkandıktan sonra oldu zaten.

Şimdi ben o Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhurbaşkanı’na soruyorum. Normalde çok daha ağır konuşurum da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olman hasebiyle, koltuğa saygımdan ancak bu kadar yumuşak konuşabiliyorum.

Biz bayram değil seyran değil, durup dururken Suriye’ye mi girdik, onu bana söyle. Lan 40 yıldır her türlü çözüm önerildi, her türlü çözüm denendi. Oraya yatırımlar yapıldı, halkı kurtaralım denildi. Her türlü diplomatik ve ikna metodları denendi 40 yıldır. Ey Sayın Cumhurbaşkanı. Bebekken Kıbrıs’ta doğdun. Ananın içtiği sütün menşei Kıbrıs’ın toprağındaki sebze, meyve, balık, et. Küçük çocukken yediğin ekmek, et, balık Kıbrıs; büyüdün, okudun okumadın bilmiyorum. Orası sana bir itibar verdi ki KKTC halkı seni cumhurbaşkanı seçti. Ama böyle konuşursan sen, bana ağır saygısızlık yapmış olursun. Niye biliyor musun? Kıbrıs Barış Harekatı’nda ben çocuktum. Sen bana, Türk milletinin şehitlerine, hele hele emekli Tabip Tuğgeneral İlhan abi, karısı ve çocukları banyoda kesildi. Tekrar söylüyorum sana; karısı ve çocuklarını Makariosçular… (Ben burada Rumlar suçlu demiyorum, eyleme girenleri söylüyorum). Kestiler katlettiler, daha neler oldu neler. Türkiye ‘yapmayın’ dedi… O zaman akan kan, benim binbaşımın çocuklarının kanı ne olacak Sayın Cumhurbaşkanı? Bana hikaye anlatma. Aslında cumhurbaşkanı olmasan daha ağır konuşurum kimseden korkmam. KKTC’ye ve koltuğa saygımdan ancak bu kadar az sert konuşuyorum. Normalde eleştiri babında benim seni kaldırıp indirmem lazım. Yakışıyor mu sana?

Kuzey Kıbrıs beni istenmeyen adam ilan edecekmiş. Yemişim sizin istenmeyen adamınızı. Ben elimi kolumu sallayarak gelirim. Eğer maçan yiyorsa da Sayın Cumhurbaşkanı ya da şöyle söyleyeyim, terbiyesizlik yapmayayım; yüreğin yetiyorsa, ben Girne Havaalanı’na ineceğim, elinden geleni ardına koyarsan da Mustafa Akıncı değilsin.”