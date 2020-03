Çağıner’den sitem dolu paylaşım

Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, İngiltere’den KKTC’ye gelen öğrencilerin 350 stg ödediklerini söyledi ve “Uçak Antalya’dan boş Londra’ya uçtu, gençlerimizi aldı, Ercan’a geldi, boş gitti yine aldı ve geldi” dedi

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner sosyal medya hesabından yaptığı sitemkar paylaşımla İngiltere’den dönen öğrencilerden birinin yaptığı paylaşım konusundaki sitemini dile getirdi

Dimağ Çağıner’in paylaşımı şöyle:

“Şimdi bir gencimiz çıktı fahiş fiyat ile geldik diyor. Aileler evlatları gelsin diye bu uçağa servet vermeye hazırdı yalan ise biri yalan desin. Zaten konu para falan da değildi konu izinlerdi. Devlet ülkesine geri dönecek birinin parasını ödemez. Devlet o imkanı sağlar sadece. Örnek mi Almanları gelin alın dedik almadılar gönderelim dedik istemediler. Ama bu devlet bu çocuklar gelsin diye benim bildiğim 20’ye yakın bürokratını 4 gün geceli gündüzlü çalıştırdı ama ne çalışma ben hayatımda bu kadar motive insanlar görmedim.

Türkiye en üst mertebede arandı yardım istendi yazısı bende var Türkiye şereftir yardım etmek dedi. Başbakan Yardımcısı ve diğer Bakanlar TC UK Büyükelçisi tek tek ama tek tek ilgilendi. 10 kişilik ekinin 24 saat uyumadı. KTSO KTTO Müteahhitler Birliği Başkanları her an yanımda destek oldu. Ülke seferber oldu. Gelelim fahiş fiyata. Uçak Antalya’dan boş Londra’ya uçtu, gençlerimizi aldı, Ercan’a geldi. Boş gitti yine aldı ve geldi. Kısaca işi bilen bilir bilmeyen bilmez. Boş bacak sayısı nedeni ile kişi başı maliyet yüksek çıkıyor. Biz de ulaştırma bakanımız be Eğitim Bakanımız ile konuştuk 350 GBP diye bir ortalama rakam verdik. Neden mi çünkü o saatlerde kaç öğrenci olacak belli değildi. Sayı yükselirse ve fazla para toplanırsa geri iade zor olacağından bağış yapacağım diye onlara bilgi verdim. Hesaplar çıkıyor yarın belli olur gereğini ben yapacağım. Bu arada 30 küsur yakın gencimizi de para almadan uçurduk. Sonra öderler ödemezler helal olsun. Bir hatamız olduysa özür dilerim. Ama arayıp teşekkür eden o annelerin tek tek ellerini öperim. Sevgiyle kalın evde kalın.”