“Çağdaş sağlık sistemine ulaşmak için adım atılmalı”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, 2019’a girilmesine rağmen ülke insanının halen hastane ve hekim seçme hakkını elde edememesinin büyük bir zafiyet yarattığına işaret etti

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan yeni yıl nedeniyle ülkemizde bulunan turist hastaları ziyaret etti.

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan ve yönetim kurulu üyelerinin ülkemizde sağlık hizmeti almak için bulunan sağlık turistlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladığı ve çeşitli hediyeler verdiği bildirildi.

Ahmet Savaşan’ın ziyarette yaptığı konuşmada, insanın en kıymetli hazinesinin sağlıklı yaşam olduğunu vurguladığı belirtilen açıklamada, sağlığın korunmasının sadece kendimize değil, sevdiklerimize, ülkemize ve insanlığa karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğuna dikkat çektiğine yer verildi.

HASTANE VE HEKİM SEÇME HAKKINI ELDE EDEMEMEMİZ BÜYÜK ZAAFİYET...

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite ve özel hastaneler ile kliniklerde yüksek standartta sağlık hizmetlerinin bekleme süresi olmaksızın, uygun koşullarda sunuluyor olması Dünya’nın pek çok yerinden hastaların ülkemizi tercih etmesine imkan yarattığını belirten Savaşan, 2019’a girilmesine rağmen ülke insanının halen hastane ve hekim seçme hakkını elde edememesinin büyük bir zaafiyet yarattığına işaret etti.

YENİ DEVLET HASTANELERİNE İHTİYAÇ VAR

Sağlık turistlerine verilen yüksek standarttaki sağlık hizmetlerine, ülke insanının da sosyal sigortaları ile ulaşmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ahmet Savaşan, ülkemizde sağlığı koruyucu, geliştirici, hastalıkları önleyici, doğru ve etkin tedavi hizmetlerine ulaşılabilecek güvenilir bir sistemin yaratılması, yeni devlet hastanelerinin yapılması ve devlet hastaneleri dışında da hastane ve hekim seçme hakkının yaratılmasıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hem daha çağdaş bir yapıya kavuşacağını, hem de sağlık turizmi imajını güçlendireceğini belirtti.

Sağlık Turizmi Konseyi’nin amacının özelde sağlık turistlerinin, genelde ise ihtiyaç duyan bütün insanların aileleri ve sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Ahmet Savaşan, “sevinçleri, mutlulukları, hüzünleri, acıları ve anılarıyla bir yılı daha geride bırakırken, mutlu ve güzel yarınlara olan inancımızı daha da güçlendirerek yeni bir yıla giriyoruz. Her yeni yıl, bireyler için olduğu kadar toplumlar ve milletler için de gelecek planlarının bir kez daha gözden geçirildiği; huzurlu, mutlu ve müreffeh bir toplum olma beklentilerinin yükseldiği dönemlerdir. Bizler de bu yeni yılda, demokrasiden, sağlığa, sağlıktan, eğitime, ekonomiden bilime kadar hayatın bütün alanlardaki kalkınma hedeflerine ulaşılması için çalışmaya ve katkı koymaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni bir yıla girerken, acıların ve felaketlerin, geçip giden yıl gibi geride kalmasını temenni eder, yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve huzur getirmesini dilerim.