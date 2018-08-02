"Çağdaş bir ülkenin anahtarını elinde tutan muhtarlardır"

Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Lefkoşa İlçe Yönetimiyle, Lefkoşa muhtarlarını ziyaret etti. Sapsızoğlu “çağdaş bir ülke yaratmanın anahtarını muhtarlar taşıyor” dedi.

HP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Küçükkaymaklı muhtarı Ayşen Sütçüoğlu Serhat, Ortaköy muhtarı Fayik Taşel, Taşkınköy muhtarı Derviş Dizliklioğlu, Yenikent muhtarı Salahi Karpuzcu, Kızılay muhtarı Derviş Güvener, Göçmenköy muhtarı Ayşe Başaranel, Hamitköy muhtarı Feyzullah R. Bostancı, Kumsal muhtarı Süleyman Güçlü, İbrahim Paşa muhtarı Bülent Baytekin ve Gönyeli muhtarı Ömer Menderes ziyaret edildi.

Sapsızoğlu, ziyaretlerin artarak devam edeceğini söyleyerek, halkla sürekli temas halinde olan muhtarların ülkenin sorunlarına da vakıf olan önemli insanlar olduklarını söyledi.

Ülkede sorunları bilen kişilerin daha iyi bir yönetim için kilit noktada yer aldıklarına inandıklarını ifade eden Sapsızoğlu, önümüzdeki dönemde çağdaş bir ülkenin anahtarını elinde tutan muhtarlar ile daha iyi ve nitelikli bir ilişki kurmak için çalışacaklarını kaydetti.