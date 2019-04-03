Çağatay’ı anıyoruz

Merhum Başbakan Mustafa Çağatay, 30. ölüm yıl dönümü olan bugün törenle anılacak

Merhum Başbakan Mustafa Çağatay, 30. ölüm yıl dönümünde bugün anılacak.

Anma töreni, bugün saat 09.30’da Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda Merhum Başbakan Mustafa Çağatay'ın kabrinde yer alacak.

Törende, Merhum Başbakan Mustafa Çağatay'ın ailesi adına Erdinç Gürçağ ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşma yapacak.

Yıl 3 Nisan 1989…

Eski başbakanlardan Mustafa Çağatay Girne’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Mustafa Çağatay’a kaldırımda yürürken bir araç çarpmıştı. Kaza, Çağatay’ın evine 100, Girne Hastanesi’ne ise 20 metre uzaklıkta olmuştu.Çağatay çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulmuştu…Ağır yaralıydı…Ve o gece, 00:45’te hastanede hayata gözlerini yummuştu…

1937 yılında Limasol’da doğan Mustafa Çağatay, Londra’da hukuk eğitimi almış, 1970’te de Türk Cemaat Meclisi Üyesi seçilmişti. 1975’te oluşan ilk kurucu mecliste görev yapan, 1976’da UBP’den milletvekili seçilen ve bakan olarak da hükümette yer alan Çağatay, 1978’de başbakan olarak görevlendirilmişti.